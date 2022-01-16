Kralbozguncu Hatayspor Galatasaray maçı canlı izle Justin tv Taraftarium24 Jestyayın Bein Sport 1 Hatay GS şifresiz canlı izle kaçak link

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Galatasaray Hatayspor canlı izle beIN sport Fatih Terim sonrası yola Domenec Torrent’le devam eden Galatasaray, evinde oynadığı son 2 lig maçını kaybeden Hatayspor’a konuk olurken sizde Hatayspor Galatasaray canlı izle kaçak link Hatay Gs maçı izle şifresiz canlı yayın galatasaray hatay maçını bedava seyret bilgileri. Kral bozguncu Hatayspor Galatasaray maçı canlı izle Şifresiz Selçuk Sports Justin TV Taraftarium24 Hatay GS canlı izle kaçak link

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Galatasaray Hatayspor maçı Canlı izle Selçuk Sports Sezona çok iyi başlasa da kasım ayı sonrası düşüşe geçen Hatayspor, son 9 maçın 6’sında sahadan puansız ayrıldı. Kaleci Munir, orta alandan Adama Traore ve hücumdan Ayoub El Kaabi gibi 3 önemli ilk 11 oyuncusu milli takımları ile (Fas & Mali) Afrika Uluslar Kupası’nda boy gösterdikleri için zorlu Galatasaray karşılaşmasında boy gösteremeyecekler.

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Fatih Terim ile yollarını ayırıp apar topar Domenec Torrent’i takımın başına getiren Galatasaray, 8 oyuncusundan eksik bir şekilde Hatay deplasmanına gitti. Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson cezası; Ryan Babel, Christian Luyindama, Arda Turan, Fernando Muslera ve Mbaye Diagne sakatlıkları; Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed ise milli takımları ile (Cezayir & Mısır) Afrika Uluslar Kupası’nda oldukları için maç kadrosuna alınmadı.

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Torrent önceki TD denemelerinde, Flamengo ile New York City FC’de, 4’lü savunma düzeni ve merkezde tek forvetle oynamayı tercih ediyordu. Bu nedenle hücum merkezinde Halil Dervişoğlu en olası tercih gibi duruyor… Orta alandaki “Berkan, Taylan & Cicaldau” üçlüsü de kolay kolay bozulmayacaktır. Savunmanın sağında Sacha Boey ya da DeAndre Yedlin, solunda Patrick van Aanholt izleriz.

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