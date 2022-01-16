Zor günler geçiren Galatasaray, Hatayspor’a konuk oluyor. Kıran kırana geçecek bir mücadelenin iddaa tahminleri de bir o kadar zor. İddaa tutkunları için Hatayspor Galatasaray 16 Ocak İddaa Tahminleri tüm detaylarıyla haberimizde.

Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayarak ilk sezonundan büyük bir başarı gösteren Hatayspor, bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor. Rakip Galatasaray ise zorlu bir dönemin ardından imparator ile yollarını ayırdı. Fatih Terimsiz ilk maçına çıkacak olan sarı kırmızılılar bu maçta galibiyet arıyor. İddaa tutkunları ise arama motorlarında 16 Ocak iddaa tahminleri, Hatayspor Galatasaray iddaa tahmini, Galatasaray iddaa tahmini gibi kelimeleri aramaya başladı.

Hatayspor İddaa Analizi

Hatayspor geçtiğimiz yıl Süper Lig’de mücadeleye hak kazanan takımlardan bir tanesi olmasına karşın, daha ilk sezonunda 6. olarak bu yarışta ben de varım mesajını verdi. Özellikle etkili hücum hattıyla dikkatleri üzerine çeken Hatayspor’da son haftalarda bir miktar tökezleme görülse de her takıma sorun çıkarabilecek potansiyele sahip bir takım.

Hatayspor’un en güçlü silahı hücum hattı. Bu sezon oynadıkları 20 maçın 10’unu kazanmasını bilen Hatay temsilcisi bu maçlarda tam 28 gol kaydetmeyi başardı. Evinde se 5 galibiyeti bulunan Hatayspor, sahasında 9 maçta tam 16 gol kaydetti. Ancak son 5 maçının 3’ünü kaybeden Hatayspor’un savunması rakiplerine bol bol pozisyon veriyor.

Hatayspor, evinde Galatasaray’ı ağırlayacağı karşılaşmada 4 oyuncusundan mahrum olacak. Bu oyunculardan en çok göze çarpanı ise bu sezon 17 maçta forma giyen ve 8 gol kaydeden El Kaabi. Ayrıca Munir ve Traore Afrika Uluslar Kupası’na katıldıkları için sahada olamayacak. Bunların yanında Burak Çamoğlu da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Galatasaray İddaa Analizi

Geçtiğimiz sezon son maça kadar şampiyonluğu kovalayan ve sadece 1 averaj farkla şampiyonluğu Beşiktaş’a kaptıran Galatasaray, bu sezon adeta kayıpları oynuyor. Son 11 maçının sadece 2’sini kazanabilen sarı kırmızılı ekipte 4. Fatih Terim dönemi de sona erdi. İmparator’un takımdan ayrılmasının ardından yönetim yerine derhal Domenec Torrent’i getirdi.

Teknik direktör değişikliği takımlar için genelde pozitif manada itici bir etki yapar. Ancak bunun yanında getirdiği belirsizliği de hiçe saymamak lazım. Domenec Torrent yabancı olduğumuz bir teknik adam ve takımını nasıl bir sistemle sahaya süreceğini ilk kez Hatayspor maçında göreceğiz. Basında çıkan haberlere göre sarı kırmızılı takım oldukça sıkı bir şekilde günde çift antrenmanla yeni teknik adamın sistemine adapte olmaya çalışıyor. Hatayspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan cimbom bu manada bir adım önde görülüyor.

Galatasaray’da Hatayspor maçı öncesi oldukça fazla eksik bulunuyor. Bunların başında uzunca bir süredir sakat olan ve takımın belki de en önemli oyuncularından biri olan Muslera geliyor. Sarı kırmızılılar kesinlikle Muslera’nın yerini doldurabilmiş değil.

Defansa baktığımızda iki stoper Luyindama sakat ve Nelsson sarı kart cezalısı. Sarı kırmızıların iki forvetinden Diagne sakat, Mohammed ise Mısır milli takımında. Arda Turan, Feghouli, Babel cimbomun orta sahadaki eksikleri.

Hatayspor Galatasaray İddaa Tahmini

Hatayspor’un hücum hattındaki etkinliği ve Galatasaray’ın son 11 maçının sadece 3’ünde kalesini gole kapatabildiği düşünüldüğünde her iki takımın da gol bulması bu maç için en olası senaryo. Ayrıca Galatasaray, Muslera sakatlandıktan sonra yalnızca Antalyaspor’dan gol yemedi.

Hatayspor Galatasaray İddaa Tahmini: KG Var, Oran: 1,46