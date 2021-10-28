Hatayspor Beşiktaş maçı İddaa Oranları ve Tahmini 30.10.2021

Spor Toto Süper Lig’de zirve takibini sürdüren Hatayspor evinde, Beşiktaş’ı ağırlayacak. Mücadele saat 16.00’da başlayacak ve Bein Sports kanalından takip edilebilecek. Geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı Galatasaray derbisini kazanan Beşiktaş çıkışını sürdürmek istiyor. Anadolu takımları arasında devleri en zorlayan takımlardan birisi olan Hatayspor sahasında Beşiktaş’ı yenerek Puan durumunda ki yerini korumanın peşinde.

Hatayspor Zirve Takibinde

Hatayspor, zirve takibini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olan Hatayspor, sahadan 1-1’lik beraberlik ile ayrıldı. Süper Lig’de son 3 maçtan 7 puan çıkartan Ömer Erdoğan’ın ekibi, topladığı 20 puan ile 2. Sırada yer alıyor. Lider Trabzonspor’un 4 puan gerisindeler. Bu sezon iç sahada oynadığı 5 maçta sadece Fenerbahçe’ye kaybettiler. Bu hafta ise Beşiktaş’ı konuk edecek Hatayspor’da önemli bir eksik bulunmuyor.

Beşiktaş 6 Maçtır Gol Yiyor

Beşiktaş, geçtiğimiz hafta önemli bir galibiyet aldı. Derbide konuk ettikleri Galatasaray’ı 2-1 ile geçmeyi başardılar. 1-0 geriye düştüğü maçta Cyle Larin’in golleriyle 3 puanı alan Siyah Beyazlılar, puanını 20 yaptı ve lider Trabzonspor’un takibini sürdürdü. Son haftalarda kalesini gole kapatmakta zorlanan Beşiktaş’ın Süper Lig’de oynadığı son 6 karşılaşmada da gol yediğini belirtelim. Bu sezon deplasmanda oynadıkları 4 maçta ise sadece 1 galibiyet alabildiler. Maç öncesinde Beşiktaş’ta Kenan Karaman ve Mehmet Topal’ın sakatlıkları sürüyor.

İddaa Tahmini

Beşiktaş, son 6 maçtır kalesini gole kapatamıyor. Hatayspor, çok formda bir takım. Diouf önderliğinde çok rahat gol buluyorlar. Gollü bir maç izleriz. Her iki takıma skor üretir.