Trabzonspor’un bu sezon kadrosuna kattığı Slovak yıldızı Marek Hamsik milli takımda sakatlandı. Trabzonspor’un en önemli oyuncularından biri olan Hamsik’in, oldukça önemli bir karşılaşma olan Fenerbahçe maçında forma giyip giyemeyeceği ise merak konusu oldu.

Süper Lig’in bu sezon en başarılı ekiplerinden biri olan Trabzonspor, bu hafta Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Milli aranın ardından oldukça önemli bir maça çıkacak olan Trabzon temsilcisi, ne yazık ki milli maçlarda önemli bir yıldızını kaybetti. Slovak yıldız Marek Hamsik, takımının Hırvatistan ile karşılaştığı maçın 41. dakikasında sakatlanarak oyundan alındı.

Hamsik Milli Takımdan Sakat Dönecek

2022 Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle lig maçlarına 2 haftalık ara verildi. Bu arada oynanan maçlara Süper Lig’de forma giyen bir çok oyuncu da ülkelerini temsil etmek adına katıldı. Trabzonspor’un Slovak yıldızı Marek Hamsik de bu oyunculardan biriydi. Marek Hamsik dün takımının Hırvatistan’a konuk olduğu maçta 41. dakikada sakatlanarak oyunundan alındı.

Milli aranın son bulması ve sakatlığı nedeniyle Trabzon’a dönecek olan yıldız oyuncu, ne yazık ki milli takımdan sakat olarak döndü. Trabzonspor’un milli aranın ardından oynayacağı ilk maç olan Fenerbahçe maçı öncesi bu sakatlık haberi teknik heyeti düşündürüyor. Milli takım doktorları tarafından tedavisine başlanan yıldız oyuncu iki gün sonra Trabzon’a dönecek.

Trabzonspor’un sağlık heyeti tarafından derhal tedavi altına alınacak olan Hamsik’in MR’ı çekilecek. Çekilen MR’dan alınacak olan netice doğrultusunda tedavisi şekillenecek olan Hamsik’in Fenerbahçe maçına yetişip yetişmeyeceği ise Trabzon’a döndüğünde belli olacak.