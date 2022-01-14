TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Gaziantep FK maçını yorumladı.

İşte Dilmen’in açıklamaları: Gaziantepli oyuncuların çok ezildiğini görmedik. Erol Hoca üçlü oynayan, top rakipteyken beşliye dönen. Canlı bir takım. Beşiktaş üst üste maç kazanmaya başladı. Derin bir nefes aldılar.

Futbolda başarının öyküsü ne? Türkiye’de ilk üç sayarken Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli denir. Üçü de istifa etmedi. Gönderildiler.

Sezon başında ‘Türkriye’de 16 teknik adamla yollar ayrılır’ demiştim. Hiç ayrılmayacağını düşündüğüm isimler Sergen Yalçın ve Fatih Terim’di. Mustafa Denizli ailesine gitti. Altay onun ailesiydi. Sergen Yalçın devre arasını göremedi. Şenol Hoca, tatile gittiğinde Hollanda’yı Norveç’i yenmişti. Ama o da gitti. Futbolda dün asla ve asla yok.

Çocukluğumda Turan mahallesinde oynuyordum. Daha sonra düşünebiliyor musun o formayı giyiyorsun. Futbol hayatın bittiğinde de halı sahalarda maç oynuyorsun. Oralara seni zor alıyordu. Düşünebiliyor musun? Futbol hobisi ve para kazanıyorsun. Futbolda da istenen tek şey güzel oyunu dış etkenlerle bozmamak. Avrupa’da biz futbolun kalitesinden çok oynanan oyundan çok küme düşen takımın oyununun alkışlandığını gördük. Oradakı futbol anlayışı, kültürü, yöneticisi veya medyası asla bizim gibi değil. Olamaz da.

Bu konu futbolda ülkemizde çok konuşulup tartışılması gerekirken o kadar çok konuşulması gereken konu var.

Türk futbolunda Emre bey de dahil olmak üzere çoğunun göremediği bir şey var. TFF’nin hoşuna gidiyor MHK’ya sallamak. Hakemleri bu hale getiren TFF’dir.

Sekizinci haftaya kadar kafa kafaya giden lig birden bire farklı bir hale geliyor. Üç takımın teknik direktörü gitmiş sadece hakem olarak görmemek lazım.

Trabzonspor iyi oynayıp kazandıkça üç büyüklerin psikolojisini bozdu. Bu kadar puan farkı da hakeme bağlanmaz. TFF’den birileri diyormuş ki Emre Kocadağ ve Rıdvan Dilmen hakemleri yapılandırıyormuş.

Türkiye’nin en iyi hakemlerini VAR’a vermiyorlar. Sivasspor maçında Diagne’nin pozisyonunda nerdeydiniz? Cüneyt Çakır’a ve Fırat Aydınus 9. haftadan sonra neden VAR’a gitmemiş. Yeni bir karar çıkartıp yazı gönderiyorlar. O kadar şeffafsınız iseniz bazı VAR konuşmaları dinleyin kulüpler itiraz ediyor.

Bu işte en masum olanlar hakemler. Format değiştirerek bunu deniyorlar. Arda Kardeşler VAR’da Sivasspor maçında sonra kaç maça gitmiş? Gitmiştir ara vermediler. Ayrıca Karagümrüksporlu Caner Erkin’in cezası neden bir maça indi onu bir açıklasınlar.