Hakem maçı 5 dakika erken bitirdi sonra yeniden oynattı

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK – Kasımpaşa maçında 9 dakika uzatma verilmişti.

Hakem Halis Özkahya 90+4. dakikada bitiş düdüğünü çalarak mücadeleyi sonlandırdı.

Erken sonlanan maç hakemlerin kararı üzerine tekrar başlatıldı. Soyunma odasından çağırılan futbolcular 5 dakika daha oynadı.

Sonradan oynanan 5 dakikada gol olmadı ve maç Gaziantep FK’nın 2-0’lık üstünlüğüyle bir kez daha sona erdi.

Karşılaşmayı Gaziantep kazandı

Ev sahibi ekip karşılaşmayı 37. dakikada takımın Figueiredo ve 86’da Caulker’in attığı gollerle 2-0 kazandı. Kasımpaşa’da Eysseric, 90+2’nci dakikada gördüğü kırmızı kartla maçın kalan kısmında takımını bir kişi eksik bıraktı.

Bu sonucun ardından puanını 15’e çıkaran Gaziantep FK, maç fazlası ve averajla 11. sıraya yerleşti. Antep deplasmanından eli boş dönen Kasımpaşa ise 9 puan ve averajla 19. sırada konumlandı.