Güreşçi kardeşlerden bronz madalya

Belgrad’da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nda, 60 kiloda Kerem Kamal, Ukraynalı rakibi Ihor Kurochkin’i 6-5 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
Kerem Kamal, 60 kiloda İtalyan rakibi Tommaso Bosi’yi, çeyrek finalde de Ermeni Tigran Minasyan’ı yenmişti. Yarı finalde ise Rus Anvar Allakhairov’a mağlup olmuştu.
Kazak rakibini 5-1 yendi
Milli sporcu Kadir Kamal da 67 kiloda bronz madalya kazandı. Kamal, Kazak rakibi Sultan Assetuly’i 5-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
Çeyrek finalde Fin Elmer Otto Mattila’yı yenen Kadir, yarı finalde Azerbaycanlı Hasret Caferov’a mağlup olmuştu.
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