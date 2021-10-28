Günün İddaa Kuponu 28 Ekim 2021 Bu Maçlara Yürek Dayanmaz

28 Ekim 2021 tarihli, bültenden seçtiğim özel maçlardan oluşan kuponumu sizler ile paylaşıyorum. Az hırs bol kazançlar diliyorum.

Napoli – Bologna maçı canlı izle

Ligde son olarak Roma deplasmanına konuk olan Napoli, sahadan 0-0 beraberlik ile ayrıldı. Bu beraberlik ile ligdeki ilk puan kayıplarını da yaşamış oldular. Şimdi Bologna’yı konuk edecekler ve sahalarında kazanarak kaybettikleri puanları telafi etmeye çalışacaklar. Bu sezon oynadıkları 9 mücadelede kalelerinde sadece 3 gol gördüler. Savunma olarak son derece başarılılar. Bologna’da eksikliklerin olduğunu da düşünürsek Spalletti ve öğrencilerinin galibiyete yakın olduklarını düşünüyorum. Müsabaka öncesinde Adam Ounas, Kevin Malcuit ve Konstantinos Manolas’ın sakatlıkları bulunuyor. Bologna, ligde son mücadelesinde Milan ile karşılaştı ve mücadeleden 4-2 mağlubiyet ile ayrıldı. Karşılaşmada devreye 2-0 geride ve 10 kişi giren Mihajlovic’in öğrencileri, ikinci yarıya hızlı başladılar ve durumu bir anda 2-2’ye getirdiler. Ardından Roberto Soriano gördüğü kırmızı kart ile takımını 9 kişi bıraktı ve oyunda üstünlük tam anlamı ile Milan’a geçti. Sahada tutunmaya çalışsalar da son bölümlerde gelen goller ile mücadeleden puansız ayrılmak durumunda kaldılar. Şimdi Napoli deplasmanına çıkacaklar ve onları yine zorlu bir mücadele bekliyor. Eksiklerinin de olduğunu düşünürsek işleri hiç de kolay olmayacak. Karşılaşma öncesinde Roberto Soriano ve Adama Soumaoro kart cezaları sebebiyle; Kingsley Michael, Kevin Bonifazi ve Nicolos Viola ise sakatlıklarından dolayı takımdaki yerlerini alamayacaklar. Önemli eksiklikleri bulunan Bologna’ya karşı Napoli’nin ilk yarıdan istediği sonucu alacağını düşünüyorum.

Santos – Fluminense maçı canlı izle

Santos, ligde son mücadelesinde America Mineiro’yu konuk etti ve sahadan 2-0 mağlubiyet ile ayrıldı. Karşılaşmada ilk yarının son dakikasında 10 kişi kalan ve 1-0 geriye düşen Fabio Carille’nin öğrencileri, ikinci yarıda beraberlik için yüklenseler de eksik olmanın dezavantajı ile kalelerinde 1 gol daha gördüler ve müsabakadan puansız ayrıldılar. Bu mağlubiyet ile 29 puanda kaldılar ve düşme hattında 17. sırada yer aldılar. Şimdi Fluminense’yi konuk edecekler ve kaybettikleri puanları telafi etmeye çalışacaklar. Müsabaka öncesinde Leo Baptistao, John Viktor, Luiz Felipe, Kaiky Melo, Kevin Malthus ve Sandry’in sakatlıkları bulunuyor. Ligde Atletico Paranaense’yi deplasmanda 1-0 yenmeyi başaran Fluminense, son olarak da Flamengo’yu evinde 3-1 yenmeyi bildi. Arka arkaya alınan bu galibiyetler ile 39 puana yükseldiler ve ligde 8. sırada kendilerine yer buldular. Şimdi Santos deplasmanına konuk olacaklar ve galibiyet serilerine devam etmeye çalışacaklar. Bu sezon dış saha performanslarına baktığımızda; 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet aldıklarını görüyoruz. Müsabaka öncesinde Fred, Ganso, Nino, Hudson Rodruguez, Gabriel Teixeira ve Raul Bobadilla’nın sakatlıkları bulunuyor. Karşılaşma öncesinde özellik ile Fluminense de skora direkt olarak etki edebilecek oyuncular sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecekler. Santos’un ise durumu kritik ve temkinli oynamak zorunda. Müsabakada 2.5 gol barajı aşılmaz.

Bahia – Ceara maçı canlı izle

Bahia, ligde son mücadelesinde Chapecoense’yi 3-0 yenmeyi başardı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Mano Menezes’in öğrencileri, ilk bölümlerde 2-0 öne geçtiler ve devreye de bu skor ile girdiler. İkinci yarının başında buldukları golün ardından rakiplerini kontrol altında tuttular ve mücadeleyi de 3-0 kazanmayı bildiler. Bu galibiyet ile 31 puana yükseldiler ve düşme hattının 2 puan önünde 15. sırada kendilerine yer buldular. Şimdi Ceara’yı konuk edecekler ve evlerinin kazanmanın hesaplarını yapıyorlar. Bu sezon iç saha mücadelelerine baktığımızda; 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldıklarını görüyoruz. Müsabaka öncesinde takımda her hangi bir eksiklik bulunmuyor. Ligde son mücadelesinde Juventude ile 0-0 berabere kalan Ceara, puanını 32’ye yükseltti ve 14. sırada yer aldı. Karşılaşma boyunca son derece etkisiz bir performans ortaya koyan Guto Frereira ve öğrencilerinin beraberliği kurtardıklarını söyleyebiliriz. Şimdi Bahia deplasmanına konuk olacaklar ve 6 maçlık galibiyet hasretlerine son vermeye çalışacaklar. İşlerinin hiç de kolay olacağını sanmıyorum. Bu sezon deplasman karnelerine baktığımızda; 8 beraberlik, 5 mağlubiyet aldıklarını görüyoruz. Müsabaka öncesinde Wendson, Vitor Jacare ve Buiu’nun sakatlıkları bulunuyor. Bahia son haftalarda toparlandı. Ceara ise hem düşüş içerisinde hem de sezon başından beri deplasmanlarda varlık gösteremiyor. Mano Menezes ve öğrencilerinin galibiyete yakın olduklarını düşünüyorum.