Göztepe’den transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken takımdaki mevcut futbolcuların adının diğer kulüplerle anılmasıyla ilgili olarak yönetimden açıklama geldi.

Özellikle kaleci İrfan Can Eğribayat‘ın adının Galatasaray ile anılmasının ardından yönetim kurulu üyesi Aktuğ Sönmez mevcut kadroyu korumak istediklerini belirtti.

Sönmez, mevcut kadroyu yapacakları transferlerle güçlendirmek istediklerini vurgulayarak, “Göztepe Spor Kulübü olarak öncelikli planımız şu anda sahip olduğumuz kadromuzu korumak ve transferle güçlendirmektir. Oyuncularımızın hepsi değerli ve önemli oyunculardır. Futbolcularımıza teklifler geldiği durumda kendi görüşlerini dikkate alırız fakat asıl stratejimiz; kadromuzda bulunan oyuncularımızla yola devam etmek yönündedir. Bu plan çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı.