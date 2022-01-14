Göztepe nefes aldı! Yeni Malatyaspor karşısında ilki başardı…

Göztepe, Yeni Malatyaspor deplasmanında 2-1 galip geldi ve bu sezon ilk kez 2 hafta üst üste kazandı. Ev sahibi Yeni Malatyaspor’un galibiyet hasreti 11 maça çıktı.

Süper Lig’in 21. haftasında Göztepe deplasmanda karşı karşıya geldiği Yeni Malatyaspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelenin ikinci yarısında bir gol daha bulan İzmir temsilcisi bu sezon ilk kez 2 maç üst üste kazandı.

Yeni Malatyaspor’un golünü 7. dakikada Mustafa Eskihellaç kaydetti. Göztepe’nin golleri 15. dakikada Berkan Emir (penaltı) ve 73. dakikada Halil Akbunar’dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Göztepe puanını 21’e yükseltti. Son sıradaki Yeni Malatyaspor 15 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada maça hızlı başlayan ev sahibi takımda Kenan’ın ara pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mustafa, ceza sahasına girerek karşı karşıya kaldığı kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 1-0

13. dakikada Göztepe’nin kullandığı korner atışında ceza sahasında Sadık’ın elle topa müdahale ettiğini belirleyen Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

15. dakikada VAR incelemesi sonrası kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Berkan, topu ağlarla buluşturarak maçta dengeyi getiren golü kaydetti. 1-1

17. dakikada sağ kanatta atak geliştiren Göztepe’de ceza sahasında topla buluşan Ndiaye’nin sert vuruşunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.

22. dakikada Göztepe’de Kerim’in sağ kanattan ceza sahasına yolladığı topa yükselen Halil’in kafa vuruşunda top ağlara gitti sonrasında VAR incelemesi ile gol ofsayt gerekçesi ile geçerlilik kazanmadı.

38. dakikada konuk ekipte Badu’nun sağ kanatta orta yaptığı Ndiaye bekletmeden pasını Berkan’a verdi. Berkan’ın ise gelişine vurduğu top auta çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48’inci dakikada ceza sahası içerisinde Halil’in içeriye çevirdiği top, kaleci Ertaç kontrol edemeyince ağlara gitti. VAR odasından gelen uyarıyı dinleyen hakem Cüneyt Çakır, önceki pozisyonun dışarıdan içeriye girdiği gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

62’nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mounir’in çektiği sert şutu az farkla auta çıktı.

72’nci dakikada Nwobodo sol kanattan topla birlikte ceza sahasına girmeden yerden ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde Lourency’in şutunda top filelerle buluştu: 1-2.

76’ncı dakikada Mounir’in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutu soldan auta çıktı.

Karşılaşma Göztepe’nin 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.