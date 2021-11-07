Göztepe Konyaspor maçı canlı izle bein sport 2 şifresiz canlı maç izle bedava Göztepe Konya maçını kaçak izle. Spor Toto Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun 12. haftasında Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Peki Göztepe Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanaldan yayınlanacak? Göztepe Konyaspor maçı Bein Sports 2’den canlı izle link bilgileri sizlerle. Taraftarium24 Göztepe Konyaspor maçı Canlı izle şifresiz Bein Sport 2 Justin TV, Jestyayın Göztepe Konya Maçı izle linki

Göztepe Konyaspor maçı canlı izle

Göztepe ile Konyaspor, Süper Lig’in 12. haftasında kozlarını paylaşıyor. Herkes maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. İşte Göztepe Konyaspor maçının yayın bilgileri. 7 Kasım 2021 Pazar Saat 13:30’da başlayan Göztepe – Konyaspor müsabakası Bein Sports 2 kanalından şifreli ve canlı olarak yayınlanıyor. Maçı şifresiz izlemek için Digitürk’ten uygun maç paketine abone olmanız gerekiyor.

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Göztepe Konyaspor MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Bein Sports 2 yayın bilgileri

Göztepe – Konyaspor maçı, Bein Sports 2 ekranlarında şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilmek için kullanıcıların Bein Sports abonesi olması gerekiyor. Öte yandan Bein Sports internet sitesi üzerinden de Bein Connect Göztepe – Konyaspor maçını yayınlayacak. Bein Connect aboneleri bu karşılaşmayı Bein Connect’ten de izleyebilir.

İki takım arasında oynanan son maçı Konyaspor 1-0 kazanmıştı.

Süper Lig’de geride kalan 8 müsabakada rakibine karşı tek yenilgisini geçen sezonun 40. haftasında 1-0’lık skorla yaşayan Göztepe, diğer 7 müsabakada 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 13 gol atıp kalesinde 8 gol gördü.

Göztepe Süper Lig’deki son maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Konyaspor ise Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etmişti.

Süper Lig’de 11 hafta sonunda Göztepe’nin 9, Konyaspor’un 20 puanı bulunuyor.

İddaa Risk Yönetimi Göztepe’nin galibiyetine 2.08, beraberliğe 2.80, Konyaspor’un galibiyetine ise 2.55 oran veriyor.