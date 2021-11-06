Golbol Kadın Milli Takımı 2’de 2 yaptı

6 Kasım 2021 trfutbol Spor 0

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında Rusya ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını milli takım, 2-0 önde tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda gol bulamamasına rağmen müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Şampiyonada ikinci galibiyetini alan Türkiye Kadın Milli Takımı, yarın Büyük Britanya ile karşılaşacak.

Avrupa Şampiyonası’nda 2’de 2 yapıyoruz! 

Maç sonucu: Rusya 1-2 Türkiye pic.twitter.com/3RPlIbK0ne

— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) November 6, 2021

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