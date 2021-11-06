Golbol Kadın Milli Takımı 2’de 2 yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya’nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen “6. Efsaneler Kupası” futbol turnuvası, “Türk-Alman Dostluk Günü” etkinliği için kente gelen Daum, Türkiye’yi ikinci vatanı olarak […]