Golbol Erkek Milli Takımı Yunanistan’ı farklı yendi

5 Kasım 2021 trfutbol Spor 0

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlılar, Yunanistan ile karşılaştı.

Müsabakanın henüz ilk dakikalarında attığı gollerle 2-0 öne geçen Türkiye, ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan milliler, maçı 10-3 kazanarak şampiyonaya galibiyetle başladı.

Golbol Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takımımız, Yunanistan’ı 10-3 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı… pic.twitter.com/RjvtGkOMhx

— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) November 5, 2021

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*