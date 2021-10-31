Go Ahead Eagles Fortuna Sittard maçı canlı izle Bilyoner Hollanda Eredivisie’in 11. Haftasında, günün son mücadelesinde Go Ahead Eagles evinde, Fortuna Sittard’ı konuk edecek. De Adelaarshorst Stadion’da oynanacak müsabaka 22.00’da başlayacak ve bilyoner.com’dan canlı olarak izlenebilecek.

Go Ahead Eagles Tırmanışa Geçti

Ligde son 4 haftada topladığı 8 puan ile çıkışa geçen Go Ahead Eagles’a moraller yerine geldi. Son olarak zorlu Vitesse deplasmanından 2-1’lik skor ile galip ayrılmayı başardılar. Ardından hafta içinde Almera City’i Hollanda Kupasında 2-0 yendiler ve üst tur biletini kaptılar. Şimdi lige döndüler ve Fortuna Sittard’ı konuk edecekler. Bu sezon evlerinde oynadıkları mücadelelerde; 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldılar. Karşılaşma öncesinde Isac Lidberg ve Giannis Fivos Botos kart cezalarından dolayı; Sam Crowther Frank Ross ve Turan Tuzlacık ise sakatlıkları sebebiyle takımdaki yerlerini alamayacaklar.

Fortuna Sittard Toparlanıyor

Ligde Cambuur galibiyetinin ardından, Willem II deplasmanından da 1 puan çıkartmayı başaran Fortuna Sittard toparlanmaya başladı. Daha sonra hafta içinde Hollanda Kupasında FC Oss’u 3-0 ile geçerek isimlerini bir üst tura yazdırdılar.Şimdi lige döndüler ve Go Ahead Eagles deplasmanına konuk olacaklar. Buradan da en azından yenilmeden ayrılmaya çalışacaklar. Bu sezon deplasmanlarda aldıkları sonuçlara göz attığımızda; 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldıklarını görüyoruz. Karşılaşma öncesinde Lisandro Semedo, Arianit Ferati, Zian Flemming veMichael Tırpan sakatlıkları sebebiyle takımdaki yerlerini alamayacaklar.

İddaa Tahmini

Go Ahead Eagles’ta karşılaşma öncesinde hücum hattında önemli eksiklikler var. Fortuna Sittard ise deplasmanlarda savunma güvenliğine önem veren bir takım. Müsabakada 2.5 gol barajının aşılmayacağını düşünüyorum.