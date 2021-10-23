Gaziantep FK Giresunspor  maçı canlı izle bein sport 2 şifresiz

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Giresunspor yıllar sonra Süper Lig hasretine son verdi. Ancak kabus gibi bir başlangıç yapan Giresun temsilcisi, son haftalarda toparlandı ve üst üste 2 galibiyet birden aldı. Bu çıkışını sürdürmek isteyen Giresunspor, Gaziantep deplasmanında olacak. Bu zorlu deplasmandan da puanla ayrılmak isteyen Giresunspor’un karşısında ise evinde mağlubiyet yüzü görmeyen Gaziantep FK olacak.

Gaziantep FK Evinde Bir Başka

Geçtiğimiz sezon oldukça başarılı maçlar oynayan ve taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Gaziantep FK, bu sezona istenilen performansla başlayamadı. Her ne kadar deplasmanlarda henüz galibiyet alamamış olsalar da evinde en tehlikeli takımlardan biri konumundalar. Sezonun 10. maçları oynanırken Gaziantep FK’yı evinde yenebilen takım olmadı.

Giresunspor’u konuk edecek olan Gaziantep FK bu sezon deplasmanlarda oldukça sıkıntılı maçlar oynuyor. Bu güne kadar deplasman karşılaşmalarından yalnızca 1 puan çıkarabilen kırmızı siyahlılar, kendi evinde başka bir takıma dönüşüyor. Deplasmanda maç kazanamayan Gaziantep FK, evinde hiç maç kaybetmedi. Bu sezon evinde 4 maç oynayan Gaziantep temsilcisi, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet 1 beraberlikle tam 10 puan topladı.

Giresunspor Çıkışını Sürdürmek İstiyor

Giresunspor geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de gösterdiği başarı ile 49 yıl sonra yeniden Süper Lig’de mücadele etme şansı yakaladı. Ancak sezona kabus gibi başlayan Giresun temsilcisi, ilk 7 hafta oynadığı hiç bir maçı kazanamadı. Galibiyet hasretine Göztepe deplasmanında son veren yeşil beyazlılar, geçtiğimiz hafta da kendi evinde Çaykur Rizespor’un 2-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Süper Lig’in 10. haftasında Gaziantep deplasmanına giden Giresun temsilcisi çıkışını sürdürmek istiyor.

Giresunspor yıllar sonra çıktığı Süper Lig’e oldukça kötü başladı. 7 hafta boyunca sadece 2 beraberlik alabilen Giresun temsilcisi, ilk galibiyetiyle ancak 8. haftada tanışabildi. Bu galibiyetle birlikte yakaladığı çıkışı geçen haftada sürdüren Giresunspor, zorlu Gaziantep FK deplasmanından da puan yada puanlarla dönerek moralli bir şekilde Süper Lig serüvenine devam etmek istiyor. Galibiyet serisi yakalamak isteyen Giresunspor’un hedefi Süper Lig’de kalıcı olmak.