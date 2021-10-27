Gereksiz Top Kayıpları Maçı da Kaybetmemize Neden Oldu

Beşiktaş derbisini kaybeden Galatasaray’da Victor Nelsson maçı değerlendirdi. 3. bölgede yapılan gereksiz top kayıplarının yedikleri gollerde oldukça büyük tol oynadığını söyleyen Danimarkalı stoper, yedikleri golleri “aptalca” olarak nitelendirdi.

Mücadeleyi değerlendiren Nelsson, “Maçtan sonra direkt bu yanlıştı demek, bu yorumu yapmak maçı kaybetme sebeplerimizi sıralamak çok kolay değil. Tabiri caizse çok aptalca goller yedik. Üçüncü bölgede gereksiz top kayıpları yaptık. Topa hakim olamadık. Rakip sahada top kaybı yapınca dengelememiz biraz zorlaştı” dedi.

“Bu akşam yenen gollerle ilgili yorumu ne olur? Konsantrasyon mu, savunmadaki adam paylaşımı hataları mı sebep oldu?” sorusuna Danimarkalı oyuncu, “İlk gol köşeden gelen bir ortaya kalecimiz çıktı. Rakip iyi orta yaptı ve iyi koşu yaptı. Ama beni asıl üzen ve sinirlendiren, duran topta gelen ortada bütün on sekiz arkaya doğru gidiyor ve ikinci direkten golü yedik. Bir bahane bulmak istemiyorum. Rakibimiz iyi oynadı ama diğer taraftan ikinci gol öncesinde Batshuayi’nin bana yaptığı bir hareket var. %100 faul! Faul olmama şansı yok. Bahaneye sığınmak istemiyorum ama net bir faul vardı. Yediğimiz ikinci gol beni çok sinirlendirdi.” yanıtını verdi.