Gent Union Saint Gilloise maçı canlı izle bilyoner Belçika Jupiler Pro Lig’inin 13.haftasında, günün son mücadelesinde Gent evinde, Union Saint Gilloise’i konuk edecek. Müsabaka 23.00’da başlayacak ve bilyoner.com’dan canlı olarak izlenebilecek.

Gent Lideri Ağırlayacak

Ligde son 2 mücadelesinden galibiyet ile ayrılan Gent, daha sonra çıktığı Belçika Kupası mücadelesinde de Spouwen’i 4-0 yenmeyi başardı. Yedek ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmelerine rağmen rakiplerini kolay bir şekilde mağlup etmeyi başardılar. Şimdi lige döndüler ve lider Union Saint Gilloise’yi ağırlayacaklar. İşlerinin hiç de kolay olmayacağını düşünüyorum. Bu sezon evlerinde oynadıkları müsabakalarda; 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldıklarını görüyoruz. Karşılaşma öncesinde takımda her hangi bir eksiklik bulunmuyor.

Union Saint Gilloise Kupadan Elendi

Ligde arka arkaya galibiyetler alan ve liderlik koltuğuna oturmayı başaran Union Saint Gilloise, son olarak Belçika Kupasında Mechelen’e 2-1 kaybederek kupanın dışında kaldı. Şimdi tekrar lige döndüler ve Gent deplasmanına konuk olacaklar. Buradan bir galibiyet ile ayrılarak liderliklerini devam ettirmek istiyorlar. Bu sezon dış saha karnelerine baktığımızda; 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldıklarını görüyoruz. Müsabaka öncesinde Senne Lynen sakatlığı sebebiyle takımdaki yerini alamayacak.

İddaa Tahmini

Union Saint Giloise rakip sahada pres yapan bir takım. Bu şekilde rakiplerini hataya zorluyorlar. Gent ise üzerine gelen takımlara karşı daha etkili oynuyor. Müsabakada 2.5 gol barajı aşılır.