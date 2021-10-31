Genoa Venezia maçı canlı izle şifresiz S Sport Plus maç yayını İtalya Serie A Ligi’nde 10 hafta sonunda 18. sırada yer alan Genoa ile 16. sıradaki Venezia karşı karşıya gelecek. 31 Ekim Pazar günü fikstüründe yer alan mücadeleyi S Sport Plus ekranlarından saat 17:00 itibariyle canlı izleyebilirsiniz.

Genoa 7 Haftadır Kazanamıyor

Genoa, İtalya Serie A Ligi’nde Milli ara dönüşü puan kayıplarını sürdürürken, son 3 haftadan sadece 2 puan çıkarabildi. Sassuolo ve Spezia karşısında 1’er puanla yetinen ev sahibi, Torino’ya ise 3-2’lik skorla kaybetti. Tam 7 haftadır maç kazanmayı başaramayan Genoa’da, teknik adam Davide Ballardini’nin tahtı sallanıyor. 10 hafta sonunda düşme potasının içerisinde yer alan ve sadece ligin en zayıf halkası Cagliari karşısında maç kazanabilen ev sahibi, yediği 22 golle ligin en zayıf savunma performanslarından birini ortaya koydu. Genoa savunması galibiyet yolunda ev sahibinin en büyük engeli. Genoa’da bu hafta önemli bir eksik bulunmuyor.

Venezia 2 Haftadır Mağlup

İtalya Serie A Ligi’nde 10. haftanın en kolay fikstürlerinden birine sahip olan Venezia, evinde ligin en zayıf halkası olarak sahada yer alan Salernitana’yı ağırlarken, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı mücadeleden 2-1’lik yenilgiyle kapattı. 10 hafta sonunda 8 puanda kalan ve son 2 haftayı Sassuolo ve Salernetina mağlubiyetleriyle noktalayan konuk ekip, düşme potasından sadece 1 puan uzaklıkta yoluna devam ediyor. Ligin yeni temsilcisi ilk 10 haftada Serie A Ligi’ne adapte olmakta zorlandı. Venezia takımında Ala-Myllymaki, Johnsen ve Vacca sakat.

İddaa Tahmini

İtalya Serie A Ligi’nde 10 haftadır alt sıralardan kurtulmayı başaramayan ve düşme tehlikesini yakından hisseden taraflar, özellikle savunma performanslarıyla ligde güven vermedi. Genoa ve Venezia, 11. haftada kalesini gole kapatamayacaktır.