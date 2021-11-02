Gaziantep FK Rumen Oyuncu ile Sözleşme Uzattı

Süper Lig’de mücadele eden ekiplerden Gaziantep FK, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sözleşmesi sona erecek oyuncularla yeniden masaya oturan Gaziantep FK, 31 yaşındaki Rumen kanat oyuncusu Alexandru Maxim ile yeniden anlaştı. Bu anlaşma neticesinde atılan imzalardan sonra Maxim 3 yıl daha Gaziantep FK forması giymeye devam edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, kendisini yeniden kırmızı-siyahlı ekibe dahil eden bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde kulüp başkanı Cevdet Akınal ile yöneticiler Mehmet Ali Şimşek, Mesut Akın ve Emrah Özdağlı da hazır bulundu.

Açıklamada, “Oyuncumuz Alexandru Maxim’i bir kez daha tebrik ediyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.” ifadesi kullanıldı.