Gaziantep FK Başkanı Akınal’dan hakem tepkisi

Galatasaray, Süper Lig’in 11. haftasında Gaziantep FK’yi 2-0 mağlup etti. Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 2-0 mağlup olan Gaziantep FK’de teknik direktör Erol Bulut’un ardından Başkan Cevdet Akınal da maçtaki hakem yönetimine tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuk takımın teknik direktörü Erol Bulut, maçtaki hakem yönetimine tepki gösterdi.

Haber Global Spor Muhabiri, Berk Sayar da Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal’dan maç için görüş aldı.

Akınal, yaptığı açıklamada, “Tüm gücümüzle oynadık ama olmadı. Maçın hakemi de özellikle ikinci yarıda inisiyatifini Galatasaray’dan yana kullandı.” şeklinde konuştu.