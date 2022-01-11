Galeon: Sağlık Sistemi ile Blockchain Teknolojisini Birbirine Bağlıyor

Fransız sağlık hizmetleri temelli bir platform olan Galeon, sağlık hizmetlerini blok zincirine bağlamak için çalışıyor.

Aynı zamanda platform, hastaneler ve sağlık sektörü çalışanlarını; hastalıklar ve diğer sağlıkla ilgili sorunlarla mücadeleye yardımcı olmak amacıyla değerli tıbbi bilgileri paylaşmak için birbirine bağlamak istiyor.

Galeon, 2016 yılında bir doktor, bilişim ve girişim uzmanları tarafından oluşturuldu. Başlangıç olarak bir tıbbi sağlık bulutu hizmetiyle yeni nesil Elektronik Sağlık Kayıtlarını (EHR) oluşturmayı hedefliyor.

Bu, temelde yakındaki hastaneleri birbirine bağlar. Aynı zamanda tüm ülkenin hastane ağını bağlama potansiyeline sahiptir.

Şu anda platform, anestezi ve jinekolojik-obstetrik uzmanlık alanlarında yoğunlaşmıştır, ancak ön satışın ikinci turuyla birlikte Galeon genişleyebilecek ve ölçeklenebilecektir.

Yüzlerce katılımcının ve kurucuların ortak yardımıyla platform hayata geçirildi.

Küresel ölçekte tıp endüstrisi, yeni teknoloji sistemlerinin uygulanması açısından hızlandırılabilir. Tarihsel olarak, hastaneler ve tıbbi tesisler genellikle kullanımı oldukça yüksek maliyete sahip merkezi kurumlardır.

Galeon, blok zinciri teknolojisi ve merkeziyetsizlik yoluyla, tüm operasyonların sorunsuz çalıştığı ve hastalar, doktorlar, hastaneler ve araştırmacılar gibi paydaşların hepsinin birbirine bağlı olduğu bir tıbbi sistem oluşturmak istiyor.

Bu bağlantı sayesinde, paydaşlar hayat kurtarmaya yardımcı olabilecek tıbbi bilgileri paylaşabilecekler.

Sağlık Sektörüne Genel bir Bakış

Sağlık sektörü, veri ihlalleri gibi sorunlara sahiptir. HIPAA Dergisi’ne göre, 2009 ve 2020 yılları arasında ABD’de, HHS’nin Sivil Haklar Ofisi’ne 500 veya daha fazla sağlık hizmeti veri ihlali rapor edildi.

HIPAA Journal’a göre toplam 268.189.693 sağlık kaydı ya kayboldu, çalındı, teşhir edildi ya da izin verilmeyen bir şekilde ifşa edildi.

Galeon, hastaların tıbbi verilerine sahip olabilmeleri ve bunların nasıl dağıtılacağını seçebilmeleri için blockchain teknolojisini kullanma yolunda önemli bir adım attı.

Sağlık piyasasına bir bakış. Kaynak: Galeon

Blockchain ve Tıbbi Veriler

Galeon, blok zinciri teknolojisi aracılığıyla, en büyük yapılandırılmış sağlık veri havuzunun oluşturulmasına katkıda bulunacak bir hastane ağı kurmayı hedefliyor.

Galeon, “Blockchain’i en güçlü yönleri için kullanmalıyız: merkeziyetsiz değer paylaşımı, merkeziyetsiz yönetim ve silinemez bir kayıt” diyor.

Galeon’un teknolojisi, hastaneleri paylaşılan hasta kayıtları aracılığıyla birbirine bağlar. Platform, sağlık çalışanları tarafından oluşturulmuştur. Merkeziyetsiz tıbbi veriler sayesinde, sağlık çalışanları günlük görevlerini kolaylıkla yerine getirebilirler, çünkü bilgiler düzenli ve kolay yönetilir.

$GALEON Ön Satışı (ICO)

$GALEON, Galeon sağlık ekosistemini yöneten ERC-20 ve BEP-20 tokenidir.

Galeon’un tohum ve ilk tur ICO’su, sırasıyla 0,5 milyon dolar ve yaklaşık 2 milyon dolar toplanarak büyük başarıyla sonuçlandı.

19 Aralık 2021’den bu yana ICO, 9 Ocak 2022’de sona erecek olan ikinci turuna girdi. Galeon toplam 15.5 milyon dolar toplamayı planlıyor.

İkinci tur için kayıt oldukça basit. Token alımlarına hak kazanabilmek için doldurulması gereken kısa bir KYC formu vardır.

$GALEON’un fiyatı 0.03 $’dır ve mevcut 400.000.000 token vardır. Diğer bilinmesi gereken bilgiler şunları içerir:

Cliff: Yok

Vesting: Yok Maksimum satış: 12.000.000 dolar

Minimum satın alma: 200 dolar

Maksimum satın alma: 25.000 dolar

Galeon ve Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon (DAO)

Galeon’un blok zinciri ve DAO aracılığıyla üstesinden gelmeyi planladığı büyük bir sorun, tıbbi araştırmalarda kârlı kabul edilen ve yararlı ancak kârlı olmayan araştırmalarda tanımlanmış bir eşitsizliktir.

Galeon, tüm sağlık bilgilerinin aynı değere sahip olmadığını, ne kadar nadir olursa o kadar pahalı olduğunu, ancak nicelik ve kalitenin çok önemli olduğunu açıklıyor.

Hastaların, hastanelerin ve Fransız CNIL ve GDRP’nin onayı ile sağlık verileri değerlendirilecektir. Araştırma sözleşmelerinden elde edilen kârın toplam %50’si DAO hazinesine aktarılacak ve kâr amacı gütmeyen projeleri finanse edecek.

Hastalar ve platformun yönetim tokeni olan $GALEON’un sahipleri, hangi projelerin fon alacağını seçebilecek.

Galeon’un Başarıları

Galeon, 2017 yılında Fransa Eğitim, Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı tarafından Medikal Teknolojiler bölümünde düzenlenen i-Lab yarışmasında kazanan girişimlerden biri oldu.

Bir yıl sonra 2018’de Galeon, HEC Paris Mücadelesi ve Hızlandırma Programının bir parçası olmak için yüzlerce girişim arasından seçildi. Ekip daha sonra İstasyon F’deki HEC Paris İnkübatörüne katıldı.

2019’da Galeon, Paris’teki Agoranov İnkübatörüne katılmaya davet edildi ve 2020’de Galeon, EIT Health için Avrupa yarışmasını kazandı.

Galeon’un başarıları. Kaynak: Galeon teknik incelemesi

Galeon ve Tıbbi Bilgi Sistemlerinin Geleceği

Galeon, şüphesiz tıbbi bilgi ve verilerin blok zinciri aracılığıyla değerlendirilmesinin geleneksel yöntemlerini değiştirecek.

Daha büyük tıbbi laboratuvarlar ve şirketler tarafından göz ardı edilen tıbbi araştırmaları finanse etmeye güçlü bir şekilde odaklanan Galeon, insanlığın çıkarına olan bağlılığını sergiliyor.

Galeon, ICO aracılığıyla gelişimini hızlandırabilecek ve tıbbi çalışanlara ve bakıcılara küresel ölçekte yardımcı olabilecek.

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