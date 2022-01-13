Galatasaray’ın gündemindeki Cedric Bakambu’nun yeni adresi belli oldu

Marsilya, Cedric Bakambu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Transfer döneminde adı Galatasaray’la da anılan Cedric Bakambu, Ligue 1 takımlarından Marsilya‘ya transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada serbest oyuncu statüsünde olan Bakambu ile 2024 yılına sözleşme imzalandığı belirtildi.

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Son olarak Çin ligi ekiplerinden Beijing Guoan’da forma giyen Bakambu, sözleşmesinin bitmesinin ardından 1 Ocak’ta takımdan ayrılmıştı. 4 yıl Beijing Guoan forması giyen 30 yaşındaki oyuncu, 87 maçta sahaya çıkarken 58 gol ve 21 asist kaydetti.

Barcelona’nın kapısından döndü

Beijing Guoan‘da oynadığı dönemde Cedric Bakambu için İspanyol devi Barcelona harekete geçti.

Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal, 28 yaşındaki forvetin menajeri ile temasa geçerken Çin kulübünden de transfere onay çıktı. Bunun üzerine takımının Seul’deki kampından ayrılarak İspanya yolculuğu için Hong Kong’a geçen yıldız oyuncu, Abidal tarafından Barcelona’nın transferden vazgeçtiğinin bildirilmesi üzerine takımına döndü.

Konuya sosyal medya hesabı üzerinden esprili bir dille yaklaşan Cedric Bakambu, transfer değerlerini aktaran Alman sitesi ‘Transfermarkt’ı etiketleyerek, “Transfer geçmişimi ‘Neredeyse Barcelona’ olarak değiştirin lütfen. Ne olursa olsun sürece güveniyorum. Her şey için Tanrı’ya şükürler olsun. Griezmann, seninle de başka bir zaman görüşürüz” ifadelerini kullandı.