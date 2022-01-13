TR Futbol

Son Dakika Spor Haberleri
Home Futbol Galatasaray’ın gündemindeki Cedric Bakambu’nun yeni adresi belli oldu

Galatasaray’ın gündemindeki Cedric Bakambu’nun yeni adresi belli oldu

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment

Marsilya, Cedric Bakambu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Transfer döneminde adı Galatasaray’la da anılan Cedric Bakambu, Ligue 1  takımlarından Marsilya‘ya transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada serbest oyuncu statüsünde olan Bakambu ile 2024 yılına sözleşme imzalandığı belirtildi.

FUTBOL HABERLERİ

Son olarak Çin ligi ekiplerinden Beijing Guoan’da forma giyen Bakambu, sözleşmesinin bitmesinin ardından 1 Ocak’ta takımdan ayrılmıştı. 4 yıl Beijing Guoan forması giyen 30 yaşındaki oyuncu, 87 maçta sahaya çıkarken 58 gol ve 21 asist kaydetti.

Barcelona’nın kapısından döndü

Beijing Guoan‘da oynadığı dönemde Cedric Bakambu için İspanyol devi Barcelona harekete geçti.

Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal, 28 yaşındaki forvetin menajeri ile temasa geçerken Çin kulübünden de transfere onay çıktı. Bunun üzerine takımının Seul’deki kampından ayrılarak İspanya yolculuğu için Hong Kong’a geçen yıldız oyuncu, Abidal tarafından Barcelona’nın transferden vazgeçtiğinin bildirilmesi üzerine takımına döndü.

Konuya sosyal medya hesabı üzerinden esprili bir dille yaklaşan Cedric Bakambu, transfer değerlerini aktaran Alman sitesi ‘Transfermarkt’ı etiketleyerek, “Transfer geçmişimi ‘Neredeyse Barcelona’ olarak değiştirin lütfen. Ne olursa olsun sürece güveniyorum. Her şey için Tanrı’ya şükürler olsun. Griezmann, seninle de başka bir zaman görüşürüz” ifadelerini kullandı.

Related Posts

PFDK’dan Konyaspor’a şok ceza

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment
Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesinin içinde Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut’a verilen cezayla sarsıldı. Yayınlanma: 21:46 – 13 Ocak 2022 Türkiye…

Fatih Terim’in olay paylaşımı: ‘Son imzam’

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment
Galatasaray’da teknik direktörlük görevine son verilen Fatih Terim, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı. Yayınlanma: 21:34 – 13 Ocak…

Yeni Malatyaspor’dan imza şov! Üç transfer birden…

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment
Süper Lig’de sezonun ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Yeni Malatyaspor, üç futbolcuyu birden transfer etti. Yayınlanma: 21:22 – 13 Ocak…

“Galatasaray’a düşmanlık hissetseydim…”

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment
Galatasaray’da Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra tercüman ve A Takım idari menajeri görevini yürüten Mert Çetin ile de yollar…

Trafik kazası geçiren Marcao’dan paylaşım

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment
Galatasaray’ın Brezilyalı oyuncusu Marcao Teixeira, antrenman sonrası evine giderken geçirdiği trafik kazasının ardından gelen destek mesajlarına teşekkür etti. Yayınlanma: 20:58…

Samsunspor’a Belçika’dan transfer!

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Talha Ulvan’ı kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Belçika Pro League…

Yeni Malatyaspor, Nouha Dicko ile anlaştı!

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment
Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK’da forma giyen forvet oyuncusu Nouha Dicko ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ankara Keçiörengücü’nden 3 transfer birden!

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Erkam Reşmen, Ziya Alkurt ve Anthony Uzodimma’yı renklerine bağladı. Başkent kulübünden yapılan açıklamada,…

Yeni Malatyaspor’dan çifte transfer!

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Azubuike ve Kenan Özer’i kadrosuna dahil etti. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor,…

Emre Kaplan, Atakaş Hatayspor’da!

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment
Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir’den Emre Kaplan’ı transfer etti. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 21 yaşındaki sol bek oyuncusu…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir