Galatasaray’ın anlaştığı Domenec Torrent İstanbul’a geliyor

Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı İspanyol Teknik Direktör Domenec Torrent, İstanbul’a geliyor.

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçecek isim belli oldu. Sarı-kırmızılılar, İspanyol Teknik Direktör Domenec Torrent ile anlaştı. Domenec Torrent, ekibiyle birlikte bu akşam Barcelona’dan İstanbul’a gelecek.

1962 doğumlu teknik adam, Palafrugell, Palamos ve Girona takımlarında teknik direktörlük yaptı ve daha sonra 2007 yılında Barcelona B Takımı’nda Pep Guardiola’nın yardımcısı oldu. Guardiola ile Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City’de yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Torrent daha sonra teknik direktörlüğe döndü. 2018 yılında ABD ekibi New York City’nin başına geçen İspanyol hoca son olarak da Brezilya temsilcisi Flamengo’da çalıştı.

Domenec Torrent, Pep Guardiola ile Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City’de toplam 521 karşılaşmaya çıktı.

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