Galatasaray’dan Tam 19 Farklı Galibiyet

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’de mücadele eden takipçilerimizden Galatasaray 4. maçına çıktı. Bu zamana kadar oynadığı maçlarda 3 galibiyeti bulunan sarı kırmızılılar, Fransız ekibi Basket Landes’i tam 19 faklı bir galibiyetle devirmeyi başardı. Bu galibiyetle birlikte galibiyet sayısını 3’e çıkaran temsilcimiz böylelikle gruptan çıkma şansını sürdürmüş oldu.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda 2. kez kazandı. Basket Landes ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi’nde oynanan müsabakaya etkili başlayan Galatasaray, ilk periyodu 21-8 önde tamamladı. Sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına da 46-19 üstün gitti.

Üçüncü çeyreği 63-44 önde geçen Galatasaray, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı 83-64 kazandı.

Sarı-kırmızılı takımda Anete Steinberga, kaydettiği 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Riquna Williams ile Tina Krajisnik ise 14’er sayıyla galibiyete katkı sağladı.