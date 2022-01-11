Galatasaray’dan Fatih Terim’e teşekkür mesajı

Galatasaray Kulübü, yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim için teşekkür mesajı yayımladı.

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in dördüncü dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüpte 22 Aralık 2017’de dördüncü kez göreve getirilen Terim, Galatasaray’ı ilk 2 sezonda Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı. Deneyimli teknik adam yönetiminde 2019’da hem Türkiye Kupası’nı hem de Süper Kupa’yı kazanan sarı-kırmızılılar, son 2 sezonda ise beklentileri karşılayamadı.

Son dönemde sportif açıdan istenilen sonuçların alınamaması, bu sezon şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalınması ve Mustafa Cengiz ile Burak Elmas yönetimleriyle yaşanan anlaşmazlıkların ardından deneyimli teknik adamla yollar ayrıldı.

Galatasaray, bugün Fatih Terim için bir teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda, “Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim” ifadeleri kullanıldı.