Galatasaray’dan ayrılan Fatih Terim’in yeni adresi…

Galatasaray Kulübü’nde teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımda bu şok karar sonrası Başkan Burak Elmas yeni teknik direktörü açıkladı. Fatih Terim’in vedası sonrası Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent oldu. Sarı-kırmızılılarda 4’üncü dönemi sona eren Fatih Terim’in yeni yol haritası ise merak konusu…

Galatasaray Kulübü’nde teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımda bu şok karar sonrası Başkan Burak Elmas yeni teknik direktörü açıkladı. Fatih Terim’in vedası sonrası Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent oldu. Sarı-kırmızılılarda 4’üncü dönemi sona eren Fatih Terim’in yeni yol haritası belli oldu. İşte Fatih Terim’in önündeki 3 ihtimal…

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in ayrılığının açıklanmasının ardından Başkan Burak Elmas basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burak Elmas, sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörünün Domenec Torrent olduğunu duyurdu. Burak Elmas açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Domenec Torrent’in Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum. Uzun vadede bu görevi yapacak kişilerle görüştüm. Tüm görüşmelerin sonunda en uygun kişinin Domenec Torrent olduğuna karar verdim. Domenec Torrent’i detaylı araştırdım, Galatasaray için uygun olacağını düşündüm. Kuvvetli bir kişilik, geçmişi başarılı.”

Galatasaray’da Burak Elmas yönetimi tarafından görevine son verilen Fatih Terim’in bu karar sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu. Takvim Gazetesi’nin haberine göre; Fatih Terim’in önünde 3 olasılığın olduğu öne sürüldü. İşte Fatih Terim’in önündeki 3 olasılık…

İlk ihtimal gerçekleşirşe; Galatasaray’daki 4’üncü dönemi sona eren Fatih Terim dinlenme kararı alacak. Tecrübeli çalıştırıcı bir daha teknik direktörlük görevine soyunmayacak.

Galatasaray’dan sürpriz bir şekilde ayrılan Fatih Terim’in ikinci ihtimali ise yurt dışı olacak. Tecrübeli teknik direktör ya Katar’a ya da Acun Ilıcalı’nın satın aldığı Hull City’e gidecek.

Fatih Terim’in önündeki en kuvvetli ihtimalin ise başkanlık olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı takımda kendisine gelen başkanlık tekliflerini bugüne kadar hep çeviren Fatih Terim’in kulübün başına geçme düşüncesine çok uzak olmadığı belirtildi.

Fatih Terim’in başkanlık kararı alması halinde 3 yıl sonra yapılacak olan seçim için şimdiden çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın son kararını ilerleyen günlerde vereceği vurgulandı.

Fatih Terim sarı-kırmızılı takımın başında bu sezon 27 maçta görev aldı. 68 yaşındaki teknik adamın öğrencileri bu süreçte rakiplerini 11 kez mağlup etti. Fatih Terim’in talebeleri aynı zamanda 8’er beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’i satın alan Acun Ilıcalı’yla ilgili geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Ajansspor’un haberine göre; Acun Ilıcalı’nın Fatih Terim’in Galatasaray’dan ayrılmasının ardından kendisinden randevu talep ettiği ifade edilmişti.

Haberin ayrıntılarında Acun Ilıcalı’nın Avrupa organizasyonlarının Exxen’de yayımlanması nedeniyle tecrübeli çalıştırıcıya yorumculuk ya da Championship ekibi Hull City’de teknik direktörlük konusunda teklif yapacağı öne sürülmüştü. (Skorer)