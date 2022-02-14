Galatasaray’da teknik direktör arayışı yeniden başladı. Fatih Terim’in sonrasında göreve gelen Torrent bir türlü istenileni veremedi. Takımın başında 5 maç göreve çıkmasına rağmen bir türlü galibiyet alamayan İspanyol çalıştırıcı, yerine Galatasaray’ın başına geçmesi için 2 antrenör adayı belirlendi. Yeni sezonda Galatasaray’ın başında Bülent Korkmaz ya da Okan Buruk arasında bir tercih olması beklentileri mevcut. Galatasaray’da Fatih Terim’in görevine son verilmesinin ardından İspanyol çalıştırıcı Torrent takımın başına geçti. Fakat İspanyol çalıştırıcının herhangi bir galibiyet alamaması büyük hayal kırıklığına yol açtı. Saha içinde sürekli uyum ve iletişim probleminin görüldüğü Galatasaray iyi oyun konusunda da sınıfta kaldı. Herhangi bir ilerleme kaydedilemediği için Başkan Burak Elmas, teknik direktör arayışı için tekrar butona bastı.

Başkan Burak Elmas, Galatasaray’da Teknik Direktör Arayışı İçin Tekrar Butona Bastı

Kulislerde yer alan haberlere göre, Galatasaray’ın yeni teknik camia içinden olacak. Galatasaray’ın yeni teknik direktörünün camiada daha önceden görev yapan yerli biri olması tercih sebebi. Durum böyle olunca Galatasaray Teknik direktörlüğü için Bülent Korkmaz ve Okan Buruk isimleri ön plana çıkıyor. Galatasaray’da 20 sene forma giydikten sonra 2008, 2009 sezonunda 16 maç süresince Galatasaray’ın başında teknik direktör olarak yer aldı. Okan Buruk ise 2 farklı dönemde toplamda 13 sene Galatasaray’da futbolcu olarak görev yaptı. Okan Buruk teknik direktörlük kariyerinde Başakşehir’i şampiyon yaptı. Galatasaray’da teknik direktör arayışı bu yüzden bu 2 isim üzerine yoğunlaştı. Teknik direktör sorununun çözülmesinin ardından Galatasaray’da yönetimin radikal kararlar alması bekleniyor. Bu sezon gidişatı tamamen tersine çevirmek isteyen Galatasaray’da arayışı sadece teknik direktörle sınırlı değil. Bunun dışında yeni sezonun kadrosu için çalışmalar da başladı. Galatasaray yönetimi önümüzdeki sezon başarılı ve şampiyon olacak bir kadroyu hazırlamayı istiyor.