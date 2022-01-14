Galatasaray’da Omar Elabdellaoui takımla çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Göz tedavisi kontrolü için gittiği ABD’den dönen Elabdellaoui takımla çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanın ana bölümünde baskı ve baskıya karşı topla çıkma çalışmasının ardından hücum organizasyonları üzerinde duruldu.

İzolasyon süresi tamamlanan ve testleri negatif çıkan Taylan Antalyalı ile göz tedavisi kapsamında kontrol için gittiği ABD’den dönen Omar Elabdellaoui takımla çalıştı.

Milli takımlarda bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed’in antrenmanda yer almadığı, hafif sakatlıkları olan Arda Turan ile Christian Luyindama ise ayrı özel program dahilinde çalıştı.