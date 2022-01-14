Galatasaray’da Omar Elabdellaoui, takımla birlikte çalıştı

Galatasaray’da son testi negatif çıkan Taylan Antalyalı ve ABD’den kontrolden dönen Omar Elabdellaoui, takımla birlikte çalıştı.

Yayınlanma: 17:03 – 14 Ocak 2022

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İzolasyon süresi tamamlanan ve testleri negatif çıkan Taylan Antalyalı ve ABD’den kontrolden dönen Omar Elabdellaoui, takımla birlikte çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top kapma çalışması yapıldı. Baskı ve baskıya karşı topla çıkma çalışmasının ardından hücum organizasyonları üzerinde duruldu.

İzolasyon süresi tamamlanan ve testleri negatif çıkan Taylan Antalyalı ve ABD’den kontrolden dönen Omar Elabdellaoui, takımla birlikte çalıştı. Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed antrenmanda yer almadı. Hafif sakatlıkları bulunan Arda ve Luyindama ise günü takımdan ayrı özel program dahilinde geçirdi.

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Hatay’a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

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