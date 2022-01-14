“Galatasaray’da olay tercüman 48 saatte kovuldu”

Galatasaray’da Domenec Torrent’in ekibinde yer alan tercüman Marc Gonzalo Martinez’in görevine son verildiği belirtildi.

Tercüman Mert Çetin‘in yerine göreve getirilen Marc Gonzalo‘nun sosyal medyaya düşen paylaşım ve görüntüleri Galatasaray’ı karıştırdı.

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, bir şov programında Beşiktaşlı olduğunu ifade ederek “Siyah-beyaz” dediği video, sosyal medyada tepki topladı.

Fenerbahçe‘nin taraftar kart reklamında oynayan 49 yaşındaki isim, Galatasaray-Paris Saint-Germain maçında Fransız temsilcisini desteklediği görüntüler infiale neden oldu.

Sarı-kırmızılı takımda şans bulamayan Carrusca‘nın formasıyla yaptığı paylaşıma “Bir zamanlar yetenekli çok iyi bir oyuncu vardı ama malum takım ona hak ettiği şansı vermedi. Saygı duy” yorumunu yapmış olması bardağı taşırdı.

Başkan adaylarından Metin Öztürk ise yönetimi eleştirerek, “Galatasaray’da malum takım diyor, siz de onu alıp ileşimimizde görev veriyorsunuz öyle mi?” derken, tepkiler üzerine sarı-kırmızılı yönetim Marc Gonzalo’nun işine son verdi.

– Gonzalo ne söyledi?

Ajansspor’a açıklamalar yapan Gonzalo, “Malum takım ifadesinin olduğu paylaşımı yaptığım zaman Türkiye’ye yeni gelmiştim. Yazdığım İngilizce cümleyi Türkçe çeviri programının çevirdiği şekilde yazdım. Diğer taraftarlar gibi düşünerek yazmadım.” ifadelerini kullandı.