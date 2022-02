Galatasaray’da Muslera sevinci yaşanıyor. Sivasspor mücadelesinde takım arkadaşı ile çarpışan ve sakatlanan Muslera, uzun sürecek sakatlık dönemini geride bırakmak üzere. Bu sezon bir daha forma giymesi beklenmeyen Muslera herkesi yanılttı. Ağır sakatlığını atlatan tecrübeli kaleci, sahada çalışmalara başladı. Kaleci antrenörleriyle çalışmalarını florya’da sürdüren 35 yaşındaki kaleci takımın izin yaptığı gün Florya’da yağmur altında çalışmalarına devam etti. Sakatlığı sırasında İsmail Çipe’nin istenilen performansın altında kalması nedeniyle Barcelona’dan Pena’yı kiralayan Galatasaray için kale mevkiinde rekabet arttı.

Yoğun miktarda yağış olmasına rağmen bu durum Muslera’yı durdurmadı. Herkes izin yaparken yoğun yağmur altında çalışmalarını sürdüren Muslera formayı ne kadar istediğini gösterdi. Çalışmalarını sürdüren Uruguaylı file bekçisi, birkaç hafta içerisinde takıma katılmayı istiyor. Tecrübeli eldivenin ilk hedefi uzun süredir uzak kaldığı formasını geri almak. Daha sonra eski günlerdeki performansını tekrar yakalayarak takıma katkıda bulunmak.

Galatasaray’da Muslera Gün Sayıyor

Galatasaray’da Muslera gün sayıyor. Sıkıntılı bir sakatlık süreci geçiren tecrübeli kalecinin sahada antremanlara katılması teknik heyeti sevindirdi. Takımın gidişatının kötü olması ve kalede sürekli sorun yaşanması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Camianın ve taraftarların el üstünde tuttuğu file bekçisi bir an önce geri dönmek istiyor. Takımın efsaneleri arasına giren Muslera her zaman her şeyini takıma adadığı için herkesin sevgilisi.

Sakatlığı ile herkesi üzen kaleci sahalara beklenenden erken dönmek için yoğun çaba gösteriyor. Kalede yaşanan rekabetin takıma olumlu yönde etki etmesi herkesin beklentisi. Durum böyle olunca sezonun geri kalanında Galatasaray’da kaledeki rekabetin nasıl gelişeceği merakla bekleniyor. Herkesin düşüncesi bu sayede kalede formayı kapma mücadelesinin zevkli geçeceği yönünde. Bu yüzden herkes Galatasaray’da Muslera için dönüş tarihini iple çekiyor.