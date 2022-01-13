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Galatasaray’da Domenec Torrent’in sözleşme detayı belli oldu

Spor 13 Ocak 2022 0 Comment

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent’in sözleşme detayları belli oldu.

Galatasaray’da, Domenec Torrent dönemi hızlı başladı. İspanyol teknik adam, oyuncularla tanıştıktan sonra Florya’da ilk gününü çift antrenmanla geçirdi.

59 yaşındaki çalıştırıcının, sözleşme detayları ve teknik ekibi ise belli olmaya başladı. Galatasaray, Torrent ile 1,5 yıllığına anlaştı.

Tecrübeli futbol adamının ekibinde, 2 yardımcı, 1 kaleci, 1 atletizim antrenörü ve 1 de analist uzmanı yer alıyor. Guardiola ile birlikte çalıştıkları analist uzmanı da gelecek hafta ekibe dahil olacak.

Sarı kırmızılı yönetim Torrent’in ekibine bir Türk yardımcı antrenör de dahil edecek. Tuğberk Tanrıvermiş’in ismi gündemde. Ancak Tanrıvermiş’in takımı Spezia’nın buna izin vermediği ifade ediliyor.

Bu arada Fatih Terim döneminde görev yapan kondisyoner Scott Piri’ye ilişkin son kararı Torrent verecek. 59 yaşındaki teknik adam ve ekibinin kulübe 1,5 yıllık maliyeti yaklaşık 1 milyon 600 bin euro olacak.

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