Galatasaray’da Boey 1 Ay Forma Giyemeyecek

Sezon başından beri bir türlü istediği istikrarı yakalayamayan Galatasaray’a bir kötü haber de Sacha Boey’den geldi. Bir süredir devam eden uyluk kemiği sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan genç sağ bek, en az 1 ay daha yeşil sahalardan uzak kalacak. Fatih Terim’in rotasyon yapmasını ve oyuncularını dinlendirmesini zora sokan bu sakatlığın uzayacak olması, teknik heyeti düşündürmeye başladı.

Uyluk sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Galatasaray’ın genç oyuncusu Sacha Boey’den sarı kırmızılılara kötü haber.

Sağlığına henüz kavuşmadan yeniden sakatlanan 21 yaşındaki Fransız sağ bekin en az 4 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Boey’in, Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde de sahada olmaması öngörülüyor.

21 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 7 maça çıkarken sergilediği performansla beğeni toplamış ve 1 gol üretmişti.