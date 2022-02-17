Galatasaray’da Acil Toplantı Kararı

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray’da kritik bir zirve yaşandı. Galatasaray ve Kayserispor maçı sonrasında kazanılan beraberlik masaya yatırıldı. Ve takımın danışmanı olan Luis Campos’un da katılım gerçekleştiği ani bir toplantı kararı alındı. Toplantı öncesinde Galatasaray’da bazı oyuncularına para cezası kararı alınacağı söylentileri de gündeme düştü.

Galatarasay, geçtiğimiz haftalarda kendi spor sahasında Kayserispor ile yapmış olduğu maçta 1- 1 beraberliği sağladı. Son zamanlarda galibiyet durumlarına hasret kalan sarı- kırmızı takım, elde ettiği bu beraberlik sonrasında da takım içerisinde kaosların yaşanmasına neden oldu.

Nef Stadı’nda yapılan acil durum toplantısı, yaklaşık 3 saat sürdü. Yapılan bu toplantının konusunda ilerleyen zamanlarda takımın başına geçmesi beklenen Domenec Torrent oldu.

Para Cezasına Sıcak Bakılmadı

Kritik toplantı ortalama 3 saat sürdü. Toplantı sonrasında bulunduğu takımda son zamanlarda galibiyet elde edemeyen Torrent durumu sonuca kavuştu. Ve oyuncu ile ilgili ortaya serilen iddialar askıda kaldı. Önümüzde yaşanacak olan maçlarda da takımın başında aynı teknik direktör olacağı biliniyor. Yenilgilerine devam ettiği taktirde takımın tecrübeli teknik direktör ile yollarını ayıracağı belirtildi.

Bu görüşme Nef Standı’nda yapıldı. En dikkat çeken konulardan bir tanesi de bazı futbolculara ceza kesileceği söylentileri olmuştu. Ancak takım başkanı olan Elmas, Galatasaray’da böyle bir dönemde bu hamlenin yapılmasının başarısızlığı artıracağını dile getirdi. Dolayısıyla bu teklif yönetim tarafından reddedildi. Ayrıca Başkan Elmas için beklenen istifa kararının da yalan olduğunu, takım içerisinde kesinlikle teknik direktör seçiminin yaşanmayacağına dair de nokta koydu.

Galatasaray’da 3 saatlik kritik zirve sonrası

Galibiyet hasreti devam eden Galatasaray’da Kayseri maçı sonrasında 3 saat süren kritik bir zirve düzenledi. Alınan başarısızlıklar bu zirvede masaya yatırıldı. Ve yapılan değerlendirmelerin ana konusu takımın içerisinde bulunduğu durum idi. Teknik direktörün geleceği konusu da gündeme alan sarı kırmızlı yönetim oyunculara para cezası kesilmesi gibi önemli konularda da görüşmeler yaptı.