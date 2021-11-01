Galatasaray’da 2 Futbolcu Sözleşmelerini Uzattı

Galatasaray’da iç transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başında oldukça başarılı performans sergileyen Taylan Antalyalı ve defansın önemli isimlerinden Luyindama kendilerini 3’er yıl daha sarı kırmızılı formaya bağlayan sözleşmeleri imzaladı.

Galatasaray, iç transferde iki ismin sözleşmesini uzattı.

TRT Spor’un haberine göre, sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Christian Luyindama ve 1.5 yıllık kontratı kalan Taylan Antalya’nın sözleşmelerini 3’er yıl daha uzattı.

2018/19 sezonunun devre arasında 8 milyon Euro (kiralama & bonservis bedeli) karşılığında Galatasaray’a transfer olan Luyindama, sarı-kırmızılı forma altında bugüne dek 75 maça çıktı, 5 gol – 2 asist’lik performans sergiledi.

2019/2020 sezonunun başında bedelsiz olarak Galatasaray’a transfer olan Taylan Antalyalı ise şimdiye dek sarı-kırmızılı formayı 76 kez terletti, 2 gol – 8 asist’lik performans ortaya koydu.