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“Galatasaray’a düşmanlık hissetseydim…”

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment

Galatasaray’da Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra tercüman ve A Takım idari menajeri görevini yürüten Mert Çetin ile de yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar teknik direktörlük için Domenec Torrent ile anlaşırken, İspanyol çalıştırıcının yanına da tercümanlık görevini yürütmesi için Marc Gonzalo’yu getirdi. Ancak İspanyol tercümanın görev süresi çok kısa oldu. Daha önce sosyal medya hesabından Carrusca ve Beşiktaş paylaşımları yapan Gonzalo’nun görevine son verildi.

Marc Gonzalo, Radyo Spor‘da Özgür Sancar‘a konuştu.

➤ GALATASARAY HABERLERİ

Beşiktaş açıklaması

Marc Gonzalo, Delgado’nun Beşiktaş’ta oynadığı dönemde siyah-beyazlı takımı desteklediğini söyledi. 

Matias Delgado ile 3 sene çalıştım” diyen Gonzalo, “O benim arkadaşımdı. O dönem Delgado Beşiktaş’ta oynuyordu. Ben onun için Beşiktaş’ı destekledim.” diye konuştu.

“GALATASARAY’A DÜŞMANLIK HİSSETSEYDİM…”

Sosyal medyada Marc Gonzalo’nun Carrusco için yazdıkları eleştirildi. 2019 yılında Carrusca için, “Carrusca ile tanışmıştım. Güzel bir dostluk kurduk. O oynadığı zaman, ben Galatasaray’ın da kazanmasını istedim. O zamanlar Galatasaray’ı da destekledim.” dedi.

Galatasaray’a düşmanlık hissetmediğini dile getiren Gonzalo, “Bu da çok enteresan bir durum. Ben öyle bir şey hissetseydim, hiç yapmazdım yada silerdim. Galatasaray’a düşmanlık hissetseydim, oraya çalışmak için gitmezdim.” ifadelerini kullandı.

➤ GALATASARAY’IN FİKSTÜRÜ

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