Galatasaray’a Dimitri Payet müjdesi!

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın grubundaki diğer maçta Marsilya ile Lazio 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin uzatma dakikalarında sarı kart gören Dimitri Payet, 25 Kasım’da oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Dimitri Payet son hafta oynayacakları Lokomotiv Moskova maçında sahadaki yerini alabilecek.
Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi grubundaki diğer maçta Marsilya ile Lazio Fransa’da kozlarını paylaştı. Karşılaşma 2-2 sona ererken Marsilya’nın yıldız ismi Dimitri Payet maçın uzatma dakikalarında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Dimitri Payet bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Dimitri Payet Marsilya’nın grupta son hafta karşılaşacağı Lokomotiv Moskova maçında sahadaki yerini alabilecek.
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