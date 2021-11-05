Galatasaray’a Dimitri Payet müjdesi!

Hakemler, kararları, denetlenmesi ve görevlendirilmesiyle son yıllarda ülkemiz başta olmak üzere birçok ligde sıkça tartışılıyor. Türkiye’de, Merkez Hakem Komitesi’nin işleyişinin değişmesi gündemde. Kulüpler Birliği yetkilileri ile […]