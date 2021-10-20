Galatasaray Yeniden Felipe Melo İle Görüşüyor İddiası

Trfutbol.com – Felipe Melo için Galatasaray iddiası. Brezilya basını, Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo’yu yeniden kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğunu iddia etti.

2015 yılında Galatasaray’dan ayrılarak Inter’e transfer olan ve 2017’den beri kariyerini ülkesi Brezilya’da sürdüren Felipe Melo’nun yeniden Türkiye’ye döneceği öne sürüldü. Brezilya basınında yer alan haberde, orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray’ın, 38 yaşındaki futbolcuya 1,5 yıllık sözleşme önermeye hazırlandığı belirtildi.

Melo’nun Palmeiras ile olan sözleşmesi Aralık 2021’de sona erecek. Henüz kulübüyle resmi bir sözleşme görüşmesi yapmayan Melo iki ay sonra serbest kalacak. 2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve üç Süper Lig, 3 Türkiye Süper Kupa ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Melo, sarı kırmızılı taraftarların sevdiği isimler arasında yer alıyor.

Öte yandan Brezilya basınındaki haberde, Melo’nun Teknik Direktör Fatih Terim ve Başkan Burak Elmas ile iyi ilişkilere sahip olduğuna vurgu yapıldı.

Burak Elmas’tan Felipe Melo yanıtı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF ile Kulüpler Birliği arasında yapılan hakemlerle ilgili kritik toplantı ardından konuştu.

Felipe Melo konusunda yöneltilen soruyu yanıtlayan Burak Elmas, “Felipe Melo’nun transferi ile ilgili çıkan haberi okumadım, bilgim yok” ifadelerini kullandı.

Felipe Melo, Galatasaray’da ne yaptı?

Felipe Melo 2011-2016 yılları arasında Galatasaray forması giydi. Juventus’tan sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Melo daha sonra Inter’in yolunu tuttu.

Felipe Melo, Galatasaray formasını giydiği süre boyunca 155 maça çıktı ve 18 gol kaydetti.

Felipe Melo, Galatasaray kariyeri boyunca 3 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2 Ziraat Türkiye Kupası kaldırdı.