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Galatasaray taraftarları Fatih Terim için Florya’da

Bir grup Galatasaray taraftarı, yollar ayrılan teknik direktör Fatih Terim’e destek için Florya’da bir araya geldi.

Sabah erken saatlerde Florya Metin Oktay Tesisleri’nin önündeki Özhan Canaydın Parkı’nda toplanan taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim’e tezahüratlarla destek verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas aleyhine tezahüratlarda bulundu ve yönetimi istifaya çağırdı.

Tesis önünde geniş güvenlik önlemleri alan emniyet personeli, taraftarların giriş bölümüne yaklaşmasına engel oldu.

Öte yandan taraftarlar, antrenman öncesi tesise giriş yapan bazı futbolculara ise tepki gösterdi.