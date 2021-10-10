Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak renklerine bağladığı Mısırlı golcü Mostafa Mohammed hakkında söylentiler bir türlü son bulmuyor. Satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Galatasaray, 1 Aralık’a kadar bu hakkını kullanmazsa, Zamalek oyuncusunu yeniden kadrosuna katacak.

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon yaşadığı golcü sıkıntısına çare olarak Mısır’dan getirdiği ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran forveti Mostafa Mohammed, bu sezon ise gollerden çok transfer dedikodularıyla gündeme geliyor. Daha önce Fransa’ya transfer olacağı söylenen Mohammed’in bu kez Zamalek tarafından geri alınacağı konuşuluyor.

Mostafa Mohammed Mısır’a Geri dönecek mi?

Mısır’ın Zamalek takımında forma giyerken Galatasaray’ın radarına giren ve geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giymeye başlayan Mohammed, gösterdiği performansla bir çok takımın dikkatini çekmişti. Mohammed’in satın alma opsiyonu Galatasaray’ın elinde. Bu yüzden 1 Aralık tarihine kadar Galatasaray bu opsiyonu kullanırsa, Mohammed’in bonservisini alabilecek. Ancak sarı kırmızılı takım henüz bu opsiyonu kullanmadı.

Mostafa Mohamed’in şu an bonservisini elinde bulunduran Mısır’ın Zamalek takımının yetkililerinden bir açıklama geldi. Açıklamaya göre Galatasaray’ın 1 Aralık’a kadar satın alma opsiyonunu kullanması gerekiyor. Galatasaray’ın satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, Zamalek Mohammed’i yeniden kadrosunda görmek istiyor. Yapılan açıklamada, Mohammed için bir çok Avrupa takımı Zamalekle temasa geçti. Ancak şu ana kadar herhangi bir anlaşmaya varılamadı.

Bordeux Transferini Zamalek Engellemişti

Yaz transfer döneminde Galatasaray’ın kiralık olarak gönderdiği Diagne’nin geri dönmesiyle gözden çıkarılan Mohammed’e Fransız Bordeux takımı talip olmuştu. Galatasaray, bu transfer teklifini kabul etmiş, satın alma opsiyonunu kullanarak, Mostafa Mohammed’i kar ederek Bordeux’e satmak istemişti. Ancak bu transfer, Zamalek’in Galatasaray’ın satın alma opsiyonunu kullanmasını engellemesi üzerine gerçekleşmemişti. Fransa’ya kadar gidip sağlık kontrolünden geçen Mohammed, son anda engellenen bu transferden olumsuz etkilendi.