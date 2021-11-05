Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında sahasında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, 43. dakikada Sofiane Feghouli ile öne geçerken, Lokomotiv Moskova 72. dakikada Kamano ile eşitliği yakaladı.

Bu sonuçla birlikte grupta yoluna namağlup devam eden temsilcimiz, puanını 8’e çıkardı ve haftayı lider tamamlamayı garantiledi.

Grupta henüz galibiyeti bulunmayan Lokomotiv Moskova ise haftayı 2 puanla tamamladı.

Temsilcimiz, 25 Kasım Perşembe günü Marsilya’yı Nef Stadyumu’nda ağırlayacak.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova’yı elinden kaçırdı: 1-1

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ilk 11’ini sahaya sürdü.

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Gisdol ise Guilherme, Nenakhov, Borinov, Jedvaj, Rybus, Kerk, Maradishvili, Beka Beka, Rybchinskii, Zhemaletdinov, Lisakovich 11’ine şans verdi.

Sarı-kırmızılılar, 13. dakikada Feghouli ile kaleyi yokladı ancak top az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada sahneye Feghouli çıktı. Halil Dervişoğlu rakibinden kaptığı topu çok iyi taşıdı ve Aanholt ile buluşturdu. Aanholt’un pasında şut şansı yakalayan Cezayirli yıldız, çok şık bir vuruşla skoru 1-0’a getiren golü attı.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı.

Galatasaray 54. dakikada ikinci golüne çok yaklaştı. Cicaldau’nun pasında uygun durumda topla buluşan Feghouli, çerçeveyi bulamadı.

Lokomotiv Moskova, 72. dakikada 1-1’lik eşitliği yakaladı. Maradishvili’nin sağ kanattan gönderdiği pası tamamlayan Kamano, topu ağlarla buluşturdu.

Halil Dervişoğlu’nun 81. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruş, direğin dibinden dışarı çıktı.

Rakibi karşısında baskısını artıran Galatasaray, 86. dakikada bir gole daha yaklaştı. Ömer Bayram’ın ortasında savunmaya çarpan top direkten döndü.

88. dakikada Galatasaray, Mostafa Mohamed ile rakibini 2’ye 1 yakaladı ancak bu pozisyondan gol sesi çıkmadı. Pozisyonun dönüşünde Smolov’un şutunda Muslera gole izin vermedi. Muslera aynı dakikada yine sahneye çıktı. Uruguaylı kaleci, üst üste çok kritik 2 kurtarış yaptı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı.