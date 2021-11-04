Galatasaray Lokomotiv Moskova Maçında Stadı Tam Kapasite Açtı

UEFA Avrupa Ligi’nde grup lideri olarak yoluna devam eden Galatasaray, deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Lokomotiv Moskova ile kendi sahasında karşılaşacak. TFF’nin kararına göre Türkiye’de oynanacak müsabakalarda 9 Kasım’an itibaren statlara tam kapasite ile seyirci alabilecek. Galatasaray bu tarihi beklemeden 4 Kasım’da oynanacak maç için tam kapasite bilet satışını başlattı.

Galatasaray ‘ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü maçında, bu akşam saat 20:45’te Lokomotiv Moskova takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri 2 Kasım Salı günü saat 10:00’da passo.com.tr adresinden satışa sunuldu.

Galatasaray – Lokomotiv Moskova maçı için satılan bilet sayısının an itibariyle 26 bin olduğu öğrenildi…

Galatasaray açıklama yapmıştı

2 Kasım Salı günü saat 10.00‘da, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 3 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da tüm takım logolu passolig kartlarına satışa çıkacaktır.

2020 – 2021 sezonuna kombinesi olan ve henüz koltuk tanımlamalarını yapmamış taraftarlarımızın maçlara katılımı için, passo.com.tr hesaplarındaki rezervasyonlarım sekmesinde TCKN ve HES kodunu girerek atama yapmaları gerekmektedir.

Galatasaray tam kapasite açtı! Flaş açıklama…

4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’na yüzde yüz kapasite ile seyirci alımına yönelik yapmış olduğumuz başvuru TFF tarafından reddedilmiştir.

Oysa, TFF tarafından daha önce alınan ve kamuoyuna açıklanan kararla, 9 Kasım 2021’den itibaren ülkemizde oynanacak tüm maçlarda yüzde yüz seyirci kapasitesi geçerli olacaktır.

Kulübümüzce alınan karar gereği, 4 Kasım Perşembe 20.45’te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir.

Uzun bir aradan sonra, Büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz…