Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle Bein Sport 1 şifresiz Gs Konya canlı maç izle link Verilen milli arada toparlanmak adına önemli bir fırsat yakalayan Galatasaray, Beşiktaş’ın puan kaybettiği ve iki önemli rakibinin birbiriyle karşılaşacağı haftada kazanmak istiyor. Bu zorlu müsabakayı ekran başında izlemek isteyenler, Galatasaray Konyaspor canlı maç izle, Galatasaray Maçı İzle, Süper Lig maç izle, Galatasaray Konyaspor maç linki, Beinsports şifresiz izle, GS Konya maç linki, GS Konya şifresiz izle ya da canlı maç izle gibi aramalara yoğunlaşıyor. Bilgi karmaşasından uzak ve net şekilde Galatasaray Konyaspor canlı yayın detaylarını almak isteyenler, bu içeriğimizden faydalanabilir.

Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle Link

Galatasaray Konyaspor İzleme Linki! Önümüzdeki sene Katar’da oynanacak Dünya Kupası elemeleri nedeniyle liglere verilen kısa ara sonrasında; Galatasaray iç sahada zorlu bir sınavdan geçecek gibi görünüyor. Henüz istediği ivmeyi yakalamaktan uzak kalan Galatasaray’ın Türkiye Süper Ligi’nin 9’uncu haftasında iç sahada yapacağı Konyaspor maçı, ligimizin resmi yayıncı kuruluşu olan beIN Sports 1 ekranlarında olacak. Dolayısıyla beIN Sports’u da içinde barındıran Digiturk paketlerine abone olanlar, bu maçı şifresiz olarak izleyebilecekler. Diğer bir seçenek de firmanın dijital platformu olan beIN Connect’e online abone olmak.

Galatasaray-Konyaspor Maçı Canlı Takip

Şu ana dek ortaya koyduğu istikrarsız görüntüyle kendine 8’inci sırada yer bulan sarı kırmızılı takım, Konyaspor maçını kazanarak zirve yarışında tutunmaya çalışacak. Öte yandan Konyaspor ise büyük takımlara sorun çıkarma geleneğini bu maçta da sürdürmek isteyecek. Maçı beIN Sports paketleri üzerinden izleyemeyecek olanlar, yayıncı firmanın resmi dijital platformunu takip edebilir. beIN Sports resmi internet sayfasında yer alan “Maç Merkezi” 90 dakika boyunca tüm istatistikleri ve maç içi detayları takip etmenizi sağlayacak.

Galatasaray, Rize’de Son Saniyelerde Güldü

Galatasaray’da milli aradan hemen önce oynanan Rizespor müsabakası adeta doping etkisi yaptı. Bir kişi eksik olmasına rağmen uzatma dakikalarında bulduğu mucizevi golle galip gelmeyi başaran Galatasaray, zirve yarışında adeta ben de varım dedi. Galatasaray’da Konyaspor maçı öncesinde Arda Turan ile S.Boey sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Öte yandan Berkan Mutlu ve Marcao ise cezalarından dolayı takımlarını yalnız bırakacak.

Konyaspor’un Henüz Mağlubiyeti Yok

Bu sene İlhan Paluk ile önemli bir çıkış yakalayan Konyaspor, şu ana dek Süper Lig’de Trabzonspor ile beraber mağlubiyeti bulunmayan iki takımdan biri konumunda. Namağlup unvanını zorlu deplasmanda da korumak isteyen Konyaspor, ligte 8 müsabakadan 3 galibiyet ve 5 beraberlik ile ayrılmayı bildi. Konya temsilcisi lige verilen aradaki özel maçta Keçiörengücü’nü 2-0 ile geçti. İstanbul yolculuğu öncesinde Cikalleshi Covid-19 nedeniyle Konya’da bırakıldı.

Maç Öncesi İstatistikler

Galatasaray ve Konyaspor 17 Ekim Pazar günü Süper Lig’deki 41’inci randevularına çıkmaya hazırlanıyor. Bu müsabaka öncesinde, sarı kırmızılı ekibin İstanbul’da rakibine hiç yenilmemesi dikkat çekici. İki takım arasında İstanbul’da oynanan 20 maçın 16’sından Galatasaray galip ayrılmış durumda. 12 Süper Lig maçından bu yana kaybetmeyen Konya ekibi, geçtiğimiz sezon bu sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrılmıştı. İki takım arasındaki en farklı galibiyet, 2007-2008 sezonunda Galatasaray lehine 6-0 ile gerçekleşmişti.

Galatasray Konyaspor Maçı 11’leri

Galatasaray ile Konyaspor arasındaki zorlu müsabakada 11’ler belli oldu. Takımlara sahaya şu kadrolar ile çıkacak:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Taylan, Alpaslan, Van Aalholt, Kerem, Kostafa, Morutan, Nelsson, Cicaldau, Halil

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Bytyqi, Amar, Serdar, Guilherme, Amir, Endri, Oğulcan, Abdülkerim, Skubic