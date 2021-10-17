Sezona oldukça iyi başlayan ancak 3. haftadan itibaren 4 maç üst üste galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray, Konyaspor karşısında hata yapmadı. Maçın ilk dakikalarında öne geçen sarı kırmızılılar, sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi.

Galatasaray sezona galibiyetle başlayan takımlardan biri olmuştu. İki galibiyetin ardından 4 haftalık galibiyet hasreti çeken Cimbom, bu hasreti evinde oynadığı Göztepe maçıyla sona erdirmişti. Bu maçtan sonra galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Konyaspor maçında gelen galibiyetle birlikte seriyi 3 maça çıkardı.

Galatasaray Evinde 3 Puanı Tek Golle Kazandı

Süper Lig’in 9. haftasında evinde Konyaspor’u ağırlayan Galatasaray, 3 puana 4. dakikada Mostafa Mohammed’in ayağından bulduğu tek golle uzandı. Böylelikle galibiyet serisini 3 maça çıkaran sarı kırmızılılar henüz sezon başında rakiplerinden uzaklaşmamış oldu.

Galatasaray zorlu bir 4 haftanın ardından aldığı üst üste galibiyetlerle moral bulmaya devam ediyor. Son olarak sahasında, bu sezon hiç maç kaybetmeyen Konyaspor’u ağırlayan sarı kırmızılılar, bu zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmasını bildi. Maçın henüz ilk dakikalarında Mosatafa Mohammed’le üstünlük sayısını yakalayan Galatasaray, bu kez skoru korumasını bildi ve 90 dakikanın ardından gülen taraf oldu.

Konyaspor’un Yenilmezlik Serisi Son Buldu

Sezonun ilk 8 haftasında çıktığı hiç bir maçta mağlup olmayan Konyaspor, zorlu Galatasaray deplasmanında unvanını koruyamadı. Namağlup unvanına sahip 2 takımdan biri olan Konyaspor, maç genelinde Galatasaray karşısında beraberlik golünü arasa da, sarı kırmızılı savunmayı geçemedi. Yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen Konya temsilcisi, sezonun ilk mağlubiyetini de almış oldu.