Galatasaray Kayserispor Deplasmanında Kayıp

Galatasaray Kayserispor ile evinde oynadığı maçta yine galip gelemedi. Maç öncesi Galatasaray tribünlerinden Başkan Burak Elmas ve yönetim için istifa sesleri yükseldi. Taraftarların protestosu uzun bir süre devam etti. Ayrıca ilk yarı bitmek üzereyken hatalı pas veren Berkan Kutlu yine taraftarlar tarafından tepki gördü. Oyuncuyu ıslıklayan taraftarlar aynı zamanda ilk yarının bitmesinin ardından sabrımız taşıyor şeklinde tezahüratlar yaptılar. Uzun bir süredir galibiyet hasreti bulunan sarı kırmızılı takım geriye düştüğü maçta maçın sonlarında attığı gol ile beraberliği yakaladı. Böylece kötü bir sezon geçiren Galatasaray mağlubiyetten kurtuldu. Fakat Galatasaray yine de galibiyet hasretini dindirmeyi başaramadı.

Galatasaray İspanyol hocası Torrent ile lig maçında yine galibiyetle tanışamadı. Geldiği günden beri bir türlü galibiyetle tanışamayan İspanyol hoca galibiyet hasretini Galatasaray Kayserispor maçında da dindiremedi. Durum böyle olunca Galatasaray’ın küme düşme hattındaki rakipleri ile aradaki farkı açması mümkün olmadı. Galatasaray, 29 puanla küme düşme hattının 4 puan ve 4 sıra üstünde 13. sırada kaldı. Böylece Galatasaray’ın galibiyet hasreti 6 maça çıkmış oldu. Kayserispor ise aldığı bu beraberlikle birlikte puan sıralamasında 35 puan ile 10. sırada yer aldı.

Galatasaray Kayserispor Maç Özeti

Mücadelenin ilk yarısı oldukça etkisiz bir şekilde geçti. İki takım da ataklar geliştirse de bir türlü golü bulamadılar. Ufak tefek tehlikeler dışında ilk yarı sessiz sakin bir şekilde tamamlandı. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri ile maça başlayan Galatasaray Kayserispor hamlelerine ikinci yarının 15. dakikası sonunda yaptığı değişikliklerle karşılık verdi. Maçın 69. dakikasında Cardoso attığı gol ile Kayserisporlu öne geçirdi. Bunun üzerine Galatasaray panik havasına büründü. Fakat daha sonrasında maçın 85. dakikasında Mustafa Muhammed ile golü buldu. Müsabakanın kalan süresinde gol olmayınca karşılıklı birer gol ve birer puan ile Galatasaray Kayserispor mücadelesi berabere bitti.