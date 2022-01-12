“Galatasaray için sürpriz iddia”

Hatay maçına Torrent’le çıkmaya hazırlanan Galatasaray’da flaş iddia: Asıl plan Schmidt…

Galatasaray Yönetimi ve Domenec Torrent arasındaki anlaşma 2023’e kadar geçerli olacak. Sarı Kırmızılılar’da asıl planın, sezon sonunda PSV’nin Alman teknik direktörü Roger Schmidt’i takımın başına getirmek olduğu iddia ediliyor.

Fanatik gazetesinin haberine göre; Fatih Terim’e önce yardımcı olarak önerilen, ancak tecrübeli hocanın veto ettiği, yollar ayrıldıktan sonra da takımın başına getirilen Domenec Torrent, Galatasaray’da kalıcı olmayacak gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılı yönetime yakın kaynaklar, asıl planın farklı olduğunu ifade ediyor. 2023’e kadar anlaşma sağlanan Torrent’in yerine yeni sezonda PSV’nin teknik patronu Roger Schdmidt’in düşünüldüğünü ileri sürüldü. Alman hocanın Florya’ya getirilmesi halinde Torrent’le nasıl bir yol izleneceği merakla bekleniyor. İspanyol teknik adam için de farklı bir rol düşünüldüğü ve bu sezon alınacak sonuçların gidişatta etkin rol oynayacağı bildirildi.

PSV’Yİ AYAĞA KALDIRDI

Daha önce Salzburg ve Leverkusen’in başında başarılı dönemler geçiren Roger Schmidt, yıldızını tam anlamıyla PSV Eindhoven’in başında parlattı. Tempolu ve golcü bir takım ortaya çıkaran 54 yaşındaki çalıştırıcı, sezon başında Galatasaray’ı Şampiyonlar Ligi elemesinde saf dışı bırakmış, takımı 2 maçta Cim Bom’un filelerine tam 7 gol göndermişti. Schmidt’in PSV ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.