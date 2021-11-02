Galatasaray, iç transferde üç ismin sözleşmesini uzattı

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, iç transferde İsmail Çipe, Christian Luyindama ve Taylan Antalyalı’nın sözleşmelerini uzattı. Galatasaray’da Taylan Antalyalı, Christian Luyindama ve İsmail Çipe’nin sözleşmeleri uzatıldı!

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İsmail Çipe’yle 2023 Haziran, Christian Luyindama’yla 2024 Haziran, 1.5 yıllık kontratı kalan Taylan Antalyalı’yla da 2026 Haziran’a kadar sürecek yeni sözleşmelerin imzalandığını duyurdu.

2018/19 sezonunun devre arasında 8 milyon Euro (kiralama & bonservis bedeli) karşılığında Galatasaray’a transfer olan Luyindama, sarı-kırmızılı forma altında bugüne dek 75 maça çıktı, 5 gol – 2 asist’lik performans sergiledi.

2019/2020 sezonunun başında bedelsiz olarak Galatasaray’a transfer olan Taylan Antalyalı ise şimdiye dek sarı-kırmızılı formayı 76 kez terletti, 2 gol – 8 asist’lik performans ortaya koydu.

Futbola Galatasaray alt yapısında başlayan İsmail Çipe, sarı-kırmızılı takımda Muslera ve Fatih Öztürk’ün ardından 3. kaleci konumunda bulunuyor ve şimdiye kadar yalnızca 9 maçta forma giydi, kalesinde ise 13 gol gördü.

Kaynak: Haber Global