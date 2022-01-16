Galatasaray hem maçı hem de iki oyuncuyu kaybetti

Galatasaray, Hatayspor’a deplasmanda 4-2 yenilirken; iki de kayıp verdi. Berkan ve Taylan Antalyalı cezalı duruma düştü.

Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçına 9 eksikle çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte Afrika Uluslar Kupası için milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed, sarı kart cezalısı Victor Nelsson ile sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan, Ryan Babel, Arda Turan ve Christian Luyindama kadroda yer almadı.

Hatayspor maçında iki oyuncu cezalı duruma düştü. 25. dakikada sarı kart gören Berkan Kutlu cezalı duruma düştü.

82. dakikada ise Taylan Antalyalı, Ruberio’ya yaptığı hareket sonrası doğrudan kırmızı kart gördü.

Berkan Kutlu, 22. haftadaki Kasımpaşa maçında takımındaki yerini alamayacak.

Taylan Antalyalı ise 22. haftadaki Kasımpaşa ve 23. haftadaki Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.