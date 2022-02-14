Kendi sahasında Kayserispor ile karşılıklı gollerle 1-1 beraberlik alarak haftayı kapatan Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra Göztepe ile Süper Lig 26. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek Galatasaray hazırlıklarına hemen başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde antrenmanlara başlayan Galatasaray’da ilk 11’de Kayserispor maçında çıkan oyuncular salonda çalıştı. Salonda yenileme çalışması yapan oyuncular hafif bir antrenmanla günü kapattı. Diğer futbolcular ise salondaki programın ardından sahada pas çalışması ve top kapma antrenmanları yaptı. Bununla birlikte fiziki koordinasyonu üst tarafa çekmek isteyen Galatasaray, şut çalışmasını da bu antrenmanlara ekledi. Daha sonrasında antrenmanda dar alanda yüksek tempolu çifte çift kale maç ile antrenman tamamlandı. Galatasaray takımına daha sonra teknik direktör Torrent oyuncularına 1 gün izin verdi.

Galatasaray Göztepe Maçı Öncesi Gomis’ten İyi Haber Geldi

Yaklaşık 3.5 sene sonra Galatasaray’ı tekrar transfer olan Bafetimbi Gomis Kayserispor karşısında ilk maçına çıktı. Oyunda kaldığı 59 dakika boyunca büyük gayret gösteren oyuncu gol atamadı fakat performansı beğeni kazandı. Hafta içi ekstra çalışmalar ile Fransız forvet oyuncusunun Galatasaray Göztepe maçına hazır olması isteniyor. Böylece Gomis’in 90 dakika oynayabilecek kapasiteye gelmesi amaçlanıyor.

2017-2018 sezonunda Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan ve 32 kere golle buluşan. Bafetimbi Gomis tekrar Galatasaray’a geri döndü. Fransız golcü Kayserispor karşısında çıktığı ilk maçında 59 dakika sahada kaldı ve performansı beğeni topladı. 36 yaşındaki yıldız oyuncu forma bulduğu bu 59 dakika içerisinde elinden geleni yaptı. Oyuncu golle buluşamamasına rağmen oldukça istekliydi ve hücuma hareketlilik getirmesi ile dikkatleri çekti. Oyuncunun Galatasaray Göztepe maçında ilk 11 de başlaması ve 90 dakika oynaması beklentileri ön plana çıktı.