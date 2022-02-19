Galatasaray Göztepe Deplasmanı Öncesi İzin Yaptı

Galatasaray Göztepe deplasmanı öncesinde stres azaltmak amacıyla bir gün izin yaptı. Teknik direktör Domenec Torrent oyuncularına bir gün izin verme kararı aldı. Pazartesi günü alt sıradaki rakipleri arasında bulunan Göztepe ile kritik bir deplasmana çıkacak olan sarı kırmızılı takım maç öncesi moral izni yaptı. Sarı kırmızılı takım izin dönüşü tekrar Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanıp antremana çıkacak.

Galatasaray Göztepe Maçı Öncesi Kadro Belirsizliği

Galatasaray Göztepe maçına 2 gün kala ilk 11 hala belli değil. Teknik direktör İspanyol Torrent hala bazı bölgelerde kimin oynayacağını netleştirmedi. Sarı kırmızılı takımın kalesinde Inaki Pena tercihi kesin. Sağ bekte Omar Elabdelloui ile Boey arasında tercih konusunda Omar Elabdelloui ismi daha ağır basıyor. Sol bekte Ömer Bayram’ın yeri kesin gibi gözükürken, stoper bölgesinde Marcao Nelsson formaya yakın. Savunma ve orta saha arasındaki bağlantıyı yeni transfer Erik Pulgar sağlayacak. Bu yüzden merkez orta sahada Taylan Antalya’nın görev alması beklenmiyor. Kulübeye giden Taylan Antalyalı yerine Berkan ve Cicaldau görev yapacak.

Ayrıca 8 numara poziyonu için bir diğer aday ise Feghouli. Hücum hattında ise sol tarafta Kerem Aktürkoğlu’nun yeri garanti gibi. Hücum hattının sağ tarafında ise Ryan Babel ve Emre Kılınç arasında tercih yapılacak. Ayrıca Galatasaray Göztepe karşısında çıkacağı kritik mücadelede forvette kimin oynayacağı henüz netlik kazanmadı. Bu yüzden maç öncesi son antrenmanın ardından İspanyol hoca Gomis ve Mustafa Muhammed arasında bir tercih yapacak. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren bu mücadelede iki sarı kırmızılı takım karşı karşıya gelecek. Galatasaray galip gelerek küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Göztepe ise galip gelerek küme düşme hattında rakiplerini yakalamak ve geçmek istiyor. Her iki sarı kırmızılı takım arasında oynanacak maç Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.